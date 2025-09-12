Công nghệ

Ericsson cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số

Văn phòng mới của Ericsson tại Hà Nội lần đầu được trang bị EVCN (Enterprise Virtual Cellular Network), cho phép doanh nghiệp quản lý và kiểm soát kết nối 5G cho các thiết bị di động.

Bà Rita Mokbel - Chủ tịch Ericsson Việt Nam. (Ảnh: Ericsson).
Tin từ Ericsson ngày 12/9 cho biết văn phòng mới của đơn vị này tại Hà Nội lần đầu được trang bị EVCN (Enterprise Virtual Cellular Network), cho phép doanh nghiệp quản lý và kiểm soát kết nối 5G cho các thiết bị di động, đặc biệt là laptop hỗ trợ 5G hoặc các ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng, thông qua mạng 5G thay vì Wi-Fi.

Với sự kiện này, Ericsson tiếp tục củng cố sự hiện diện sau 32 năm ở Việt Nam và khẳng định cam kết trong việc hỗ trợ các mục tiêu số hóa của Việt Nam.

Lãnh đạo Ericsson cho hay Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: Kinh tế số sẽ đóng góp tới 30% GDP vào năm 2030, trong đó 5G được xác định là hạ tầng quốc gia trọng yếu. Do đó, hãng Ericsson mong muốn tăng cường hợp tác với Chính phủ, các nhà mạng, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục – đào tạo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, y tế và đô thị thông minh.

“Trong những năm qua, cùng với các đối tác, chúng tôi đã góp phần đặt nền móng cho mạng 2G, từng bước phát triển lên 3G và 4G. Hôm nay, chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Viettel, VNPT và MobiFone trong việc hiện thực hóa mạng 5G trên toàn quốc,” bà Rita Mokbel - Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ.

Văn phòng mới tại Hà Nội cũng là minh chứng cho cam kết của Ericsson trong việc góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Thông qua các sáng kiến như chương trình Ericsson Educate phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), phòng thí nghiệm AI Lab hợp tác với RMIT, và biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Giao thông Vận tải, Ericsson khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và đồng sáng tạo cùng các cơ sở đào tạo trong nước./.

