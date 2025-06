"Mong doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam"

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, sáng 12/6 tại Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thụy Điển để trao đổi về hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao Thụy Điển, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg, và lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc hệ thống của tập đoàn như Astra Zeneca, Ericsson… đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, khoa học, công nghệ, viễn thông…

Chia sẻ trước đề nghị của các doanh nghiệp Thụy Điển về nhận định tình hình thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang diễn biến nhanh, khó lường, khó đoán định với các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, cạnh tranh chiến lược, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, già hoá dân số, phân hoá giàu nghèo…

Tuy nhiên, xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn chi phối. Vì vậy, thế giới cần đoàn kết và đề cao chủ nghĩa đa phương, từng dân tộc phải độc lập, tự cường, đồng thời thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Các quốc gia phải đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội và có chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là chính sách ngoại giao, giúp Việt Nam phát triển vượt bậc và giữ mối bang giao tốt với các nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược phức tạp, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn với tất cả các nước; là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”… Nhờ đó, từ đống đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh và bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã gác lại quá khứ, hướng tới tương lai; tôn trọng sự khác biệt, khai thác điểm đồng và hạn chế điểm bất đồng để trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước lớn trên thế giới, trong đó có cả nước từng là “cựu thù."

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về quan điểm lựa chọn đối tác phát triển hạ tầng số, trước nguy cơ ảnh hưởng an ninh mạng thông tin ở cấp độ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin, phát triển đều có hai mặt gồm mặt tích cực và mặt trái như vấn đề an ninh, an toàn mạng thông tin. Vì vậy, Việt Nam ưu tiên, mong muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ cao, là bạn truyền thống và có độ tin tưởng cao như Ericsson của Thụy Điển; mong muốn Ericsson và các doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trên tinh thần “tin tưởng mới hợp tác và hợp tác để tin tưởng nhau hơn."

Trao đổi trước băn khoăn của các doanh nghiệp Thụy Điển về hạn chế trong quy trình, quy định, thủ tục hành chính, quá trình ra quyết định đối với các dự án đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các chiến lược lớn nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Trong đó, thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền 2 cấp, chuyển từ trạng thái bị động sang kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cho biết Việt Nam đã lập Cổng đầu tư một cửa, Cổng Pháp luật quốc gia… để giải quyết các thủ tục trên môi trường mạng nhằm giảm thời gian, chi phí, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng tin tưởng những lo ngại của doanh nghiệp Thụy Điển sẽ sớm được giải quyết.

Về cơ hội của doanh nghiệp Thụy Điển tham gia vào sản xuất điện sạch và phát triển mạng truyền tải điện tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đã ban hành Quy hoạch điện VIII, Luật Điện lực, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết, luật liên quan để phát triển điện lực và huy động, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Việt Nam đã chủ động tham gia mạng lưới tải điện ASEAN, trước mắt cung cấp điện sạch từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore… Do đó, các doanh nghiệp Thụy Điển có cơ hội lớn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp Thụy Điển về cơ hội hợp tác, đầu tư vào nghiên cứu phát triển, sản xuất robot, chip bán dẫn tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây đều là những lĩnh vực Việt Nam chú trọng và muốn đầu tư phát triển; mong muốn các doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển các ngành này tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng cho biết Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã có các nghị quyết liên quan đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với các định hướng rõ ràng, cơ chế thông thoáng, minh bạch. Cùng với đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; bảo đảm quyền tài sản, tự do kinh doanh, xử lý các quan hệ kinh tế, dân sự bằng các biện pháp dân sự, kinh tế… Thủ tướng khẳng định thời gian tới các doanh nghiệp sẽ cảm nhận cách làm mới, không khí mới, cảm nhận sự thay đổi tại Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư để hai bên cùng thắng.

Ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam-Thụy Điển có nhiều điểm tương đồng và có quan hệ tốt đẹp trải qua thời gian. Trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển lần này của Thủ tướng, hai bên sẽ bàn các giải pháp thúc đẩy đưa quan hệ hai nước phát triển, thực chất và hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, đặc biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, năng lượng - những lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu. Đây là nền tảng quan trọng và hy vọng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ," “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm," Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thụy Điển nói riêng, đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam./.

