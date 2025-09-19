Đà Nẵng: Triệt phá thành công chuyên án lừa đảo tiền ảo

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để triệt phá thành công chuyên án, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo tiền ảo.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Tuấn Thành (sinh năm 2002, trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (sinh năm 1998, trú tại phường Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1999, trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Các đối tượng này bị khởi tố điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng tạo ra các nhóm "VIP" trên mạng xã hội, thuê lập các website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, sau đó dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng để thu mua USDT và nộp vào các ví tiền ảo.

Tiếp đến, sau khi các đối tượng chiếm được tài khoản, lừa nạn nhân kết nối ví MetaMask và cấp quyền chi tiêu ẩn. Chúng đã tạo ra các loại token “rác” như SAH, KAR để đánh lừa, khiến nạn nhân tin tưởng đã đầu tư thành công.

3 đối tượng trong đường dây tổ chức lừa đảo tiền ảo. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của chị T.T.B.N và một bị hại khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan, đồng thời phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng trong tài khoản để phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.

Kết quả phá án khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và đảm bảo an ninh, trật tự trên không gian mạng./.