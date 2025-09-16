Lừa đảo làm giấy tờ “xe sang”, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Chương (sinh năm 1978, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, anh Lê Đức T (sinh năm 1986, ở phường Long Biên, Hà Nội) quen biết bị cáo Dương Chương do cùng kinh doanh xe ô tô. Khoảng cuối năm 2014, anh T nhờ người bạn đang sinh sống tại Hoa Kỳ mua hộ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley màu đen với giá 200.000 USD. Ngày 11/11/2015, chiếc xe này được chuyển từ Mỹ về cảng Đình Vũ (Hải Phòng) cho anh T.

Sau khi nhận xe, anh T thuê người làm giấy tờ nhập khẩu xe ô tô dưới hình thức xe nhập khẩu phi mậu dịch và được hoàn thiện thủ tục nhập khẩu dưới tên một người đàn ông quốc tịch Lào và được Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô theo tiêu chuẩn ưu đãi miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam, thời hạn tạm nhập đến ngày 12/5/2018. Sau khi làm xong thủ tục nhập khẩu, chiếc xe được anh T quản lý và sử dụng.

Tiếp đó, năm 2016, anh T mua tiếp 1 chiếc Bentley màu xám không có giấy tờ với giá 3 tỷ đồng của một Việt kiều Hoa Kỳ và cũng không được cung cấp giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nhập khẩu xe.

Do hai chiếc xe trên có nguồn gốc từ nước ngoài chưa đủ giấy tờ nên anh T phải thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ 2 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Bentley thành xe của Cơ quan Nhà nước thanh lý, sau đó đấu giá mua lại và đăng ký Giấy chứng nhận xe ô tô và biển kiểm soát của nước Việt Nam.

Quá trình quen biết anh T, Dương Chương giới thiệu có bố là quan chức công an, bản thân đang công tác tại Đội tham mưu tổng hợp, Công an thành phố Việt Trì.

Nghĩ Chương có nhiều quan hệ, có thể giúp làm thủ tục thanh lý đối với 2 chiếc xe nên anh T đã nhờ Chương và Chương đồng ý giúp với tổng chi phí là 5,4 tỷ đồng.

Chương yêu cầu anh T đặt cọc trước 2 tỷ đồng, số tiền còn lại khi nào làm xong giấy tờ thì sẽ thanh toán nốt. Anh T chỉ cần gửi ảnh chụp 2 chiếc xe cho Chương.

Do tin tưởng Chương, từ tháng 6 đến tháng 11/2016, anh T đã nhiều lần giao cho bị cáo 2 tỷ đồng và gửi ảnh xe ô tô cho bị cáo. Đến ngày 19/4/2018, Chương yêu cầu anh T giao cho bị cáo nốt số tiền 3,4 tỷ đồng để lo thủ tục, giấy tờ thanh lý xe, nếu không sẽ mất 2 tỷ đồng đã đặt cọc trước đó. Anh T tiếp tục nhờ người giao nốt số tiền 3,4 tỷ đồng cho Dương Chương.

Tuy nhiên, sau khi nhận 5,4 tỷ đồng của anh T, Chương không làm hợp thức giấy tờ 2 chiếc xe cho anh T như đã hứa mà sử dụng vào việc mở cửa hàng ở Hà Nội.

Đến năm 2019, Chương vẫn không bàn giao được giấy tờ như đã hứa. Bị hại yêu cầu Chương trả tiền nhưng do việc kinh doanh nhà hàng thua lỗ nên Chương xin trả dần cho anh T.

Quá trình điều tra, Chương mới khắc phục, bồi thường cho anh hơn T 1,5 tỷ đồng. Còn lại gần 3,9 tỷ đồng, Tòa đã tuyên buộc bị cáo Chương chịu trách nhiệm phải hoàn trả nốt số tiền chiếm đoạt này cho anh T./.

