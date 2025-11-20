Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4

Chiều 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra tiến độ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (tại tỉnh Đồng Nai).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị, kỹ sư, công nhân đã nỗ lực để đưa hai dự án điện trọng điểm quốc gia vào vận hành đảm bảo tiến độ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hai dự án điện quan trọng đảm bảo cho an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng còn lại để dự án triển khai thi công hạng mục trụ điện thuộc dự án đường dây 220kV để giải tỏa công suất của hai nhà máy.

Các đơn vị nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư chuyển giao công nghệ để PV Power tự chủ trong vận hành cụm nhà máy đảm bảo an toàn và đúng tiến độ vào tháng 12/2025 sắp tới.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư; tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW; khi đưa vào vận hành, dự án dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Theo Ban quản lý Dự án, đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đạt 99,15%, tiến độ chạy thử đạt 83,51%, tổng sản lượng điện phát thử nghiệm của hai nhà máy đạt 972 triệu kWh.

Trong đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã hoàn thành toàn bộ thử nghiệm, nghiệm thu và sẵn sàng vận hành thương mại.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 cơ bản hội đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào tháng 12/2025./.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 hòa lưới điện quốc gia, đạt công suất 50MW PV Power cho biết sau khi đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào tháng Bảy tới.