Quốc hội làm việc về cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết 71, 72

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 17/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án luật này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết trên.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) và 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Quốc hội khóa XV: Bảo vệ trẻ em trên nền tảng thương mại điện tử Thảo luận tại phiên họp, một số đại biểu Quốc hội đề nghị bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của trẻ em trên các nền tảng thương mại điện tử.