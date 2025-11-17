Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 17/11/2025, ngày làm việc thứ 22, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các nội dung sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra 02 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung sau: Dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên thảo luận có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, các ý kiến tập trung thảo luận về: đối tượng cảnh vệ (Luật Cảnh vệ); đối tượng được cấp thị thực ưu đãi, thẻ tạm trú (Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); đối tượng được cấp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu (Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam); quyền không xâm phạm chỗ ở cư trú loại phương tiện phải thực hiện thông báo lưu trú (Luật Cư trú); thu hồi, hủy thẻ căn cước (Luật Căn cước); quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu thu hồi từ camera hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang hành khách; quy định cụ thể loại phương tiện phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; rà soát quy định liên quan đến giấy phép lái xe; thời gian lái xe liên tục; nơi không có vỉa hè, lề đường dành cho người đi bộ, người đi bộ phải đi sát mép đường bên trái theo chiều của mình.

Các ý kiến tập trung thảo luận về quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em; nghiên cứu, áp dụng phương pháp nhập làn luân phiên để giảm ùn tắc giao thông (Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ); phân loại đường bộ; rà soát quy định về tốc độ của làn đường, quy định về làn xe, tín hiệu đèn giao thông, trình tự ưu tiên để đảm bảo thuận lợi trong lưu thông; bổ sung quy định giao Bộ Xây dựng sửa đổi quy định biển báo hướng dẫn vào cao tốc tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 41:2024/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải để phù hợp với Công ước Viên có liên quan; trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ; bổ sung vào điều cấm đối với hành vi làm hư hại, phương tiện dừng đỗ đúng nơi được phép, không được đỗ xe cản trở phương tiện người dân ra vào nơi ở của mình; đường phục vụ kiểm tra quốc phòng an ninh có sử dụng lưỡng dụng (Luật Đường bộ); …

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp: Các ý kiến tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh; quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh; nguyên tắc hoạt động của Quỹ công nghiệp quốc phòng và Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh; chức năng, nhiệm vụ, thành phần, chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng; trách nhiệm của Bộ Công an; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý của Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh…

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Cảnh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngoài ra, ý kiến một số đại biểu đề nghị rà soát tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Tại phiên thảo luận có 5 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau: phiếu lý lịch tư pháp; quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2; nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 2; cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1,2 theo hình thức điện tử; thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp; lệ phí cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp; quy định các căn cứ các cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng án tích; cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp người bị kết án được xóa án tích;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 18/11/2025, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau: nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng./.

