Hải Phòng: Dập tắt vụ cháy lớn tại nhà xưởng chứa nhiều vật liệu

Khoảng 13 giờ ngày 24/11, một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyễn thuộc địa bàn thôn Đôn Thư, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được phát hiện ở một nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy của doanh nghiệp này, cùng với thời tiết hanh khô nên nhanh chóng bùng phát, lan rộng ra trên diện tích khoảng 1.000 m2.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Tân đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chữa cháy cơ sở phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, phương tiện triển khai phương án dập lửa.

Lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và phương tiện để chữa cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Do đám cháy lan ra trên diện tích lớn, lực lượng chức năng đã tổ chức tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để chữa cháy; đồng thời, tiến hành phong tỏa tạm thời Quốc lộ 38B đoạn qua công ty để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Được biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyễn có 3 xưởng sản xuất với diện tích khoảng 4.000m2 và chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa, vali, túi xách, giày dép...

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục phun nước ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

