Mỹ: Cháy tàu gây nổ lớn tại cảng San Pedro

Đám cháy bùng phát trên tàu có chứa vật liệu nguy hiểm tại cảng San Pedro buộc lực lượng cứu hỏa phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng với thiết bị trợ thở độc lập và kịp thời giải cứu 23 thủy thủ.

Hiện trường vụ cháy trên tàu container ở cảng San Pedro (Nguồn: Reuters)
Tối 21/11, hỏa hoạn trên khoang giữa của một con tàu tại cảng San Pedro ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) đã gây nổ lớn, làm gián đoạn nguồn điện và hoạt động của cần cẩu tại cảng.

Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết một số khoang của con tàu gặp sự cố nói trên có chứa vật liệu nguy hiểm, buộc lực lượng chữa cháy phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng và sử dụng thiết bị trợ thở độc lập khi xử lý đám cháy.

Khoảng 20h27 ngày 21/11 (giờ địa phương) - tức 11h27 ngày 22/11 (giờ Việt Nam) - những thành viên cuối cùng còn kẹt lại đã được lực lượng cứu hộ hỗ trợ rời khỏi tàu, nâng tổng số thủy thủ được giải cứu lên 23 người.

Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết: “Lực lượng ứng cứu đã có mặt tại hiện trường với hơn 100 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa, trong khi cảnh sát cảng hỗ trợ đưa thủy thủ đến nơi an toàn.”

Bà cho biết chính quyền thành phố đang theo dõi chất lượng không khí khi công tác dập lửa tiếp diễn. Các đơn vị cứu hộ hiện tập trung làm mát phần thân tàu từ bên ngoài, nhưng không xuống sâu dưới boong tàu do nguy cơ mất an toàn vẫn còn cao.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên./.

