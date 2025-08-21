Thế giới

Cháy lớn trên tàu hải quân Mỹ USS New Orleans ở ngoài khơi Nhật Bản

Một đám cháy đã bùng phát và kéo dài suốt 12 giờ trên tàu hải quân USS New Orleans của Mỹ, ở khu vực ngoài khơi tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một đám cháy đã bùng phát và kéo dài suốt 12 giờ trên tàu hải quân USS New Orleans của Mỹ, ở khu vực ngoài khơi tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản.

Trong một tuyên bố, Hạm đội 7 của Mỹ cho biết hai thủy thủ đã bị thương nhẹ trong vụ cháy bùng phát khoảng 16h ngày 20/8 (theo giờ địa phương, tức 14h theo giờ Việt Nam) trên tàu đổ bộ dài 208,4 mét, nặng hơn 24.000 tấn đang neo đậu ngoài khơi Cơ sở Hải quân White Beach ở thành phố Uruma.

4 tàu Nhật Bản - thuộc Lực lượng Tuần duyên, Hải quân và các nhà thầu tư nhân - đã tham gia dập lửa qua đêm.

Đến khoảng 4h ngày 21/8, đám cháy mới được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.

Mỹ có khoảng 54.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, chủ yếu ở Okinawa./.

