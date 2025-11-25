Hải Phòng: Cháy khu tập kết mút xốp phế liệu tại phường Đông Hải

Sáng 25/11, tại khu vực tập kết mút xốp phế liệu ở cổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn CCTY Việt Nam (đơn vị thi công chính là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hoa Việt) thuộc địa bàn phường Đông Hải, Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy.

Công an Hải Phòng cho biết lúc 8 giờ 8 phút cùng ngày, ngay sau khi nhận lệnh điều động từ Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường.

Trước đó, lực lượng Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Nam Đình Vũ đã kịp thời khống chế và dập tắt đám cháy.

Kiểm tra hiện trường, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 xác định khu vực cháy không có nguy cơ lan sang các vị trí lân cận, đảm bảo an toàn cho công trình và môi trường xung quanh.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24/11, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyễn, thôn Đôn Thư, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng, cũng xảy ra một vụ cháy nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Thời tiết hanh khô khiến đám cháy bùng phát nhanh trên diện tích khoảng 1.000m2.

Ủy ban Nhân dân xã Trường Tân phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và phong tỏa tạm thời Quốc lộ 38B để chữa cháy.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyễn có 3 xưởng sản xuất với diện tích khoảng 4.000m2 và chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa, vali, túi xách, giày dép./.

