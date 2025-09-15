Xã hội

Người Việt tại Nhật Bản nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quê hương

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ hòa nhập tốt với xã hội sở tại, mà còn tích cực duy trì bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống quê hương.

Nguyễn Tuyến
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện nghi lễ chào cờ trong Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện nghi lễ chào cờ trong Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Trong không khí trang trọng và ấm áp, ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.

Đây là dịp để những người con xa xứ cùng nhau hướng về Tổ quốc, bày tỏ niềm tự hào và tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh, đồng thời ghi nhận đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản - hiện đã lên tới gần 700.000 người và là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ hòa nhập tốt với xã hội sở tại, mà còn tích cực duy trì bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống quê hương. Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng khẳng định uy tín, bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng gắn bó mật thiết, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật đã, đang và sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển sâu rộng hơn, thực chất hơn nữa.

ttxvn-nguoi-viet-nam-tai-nhat-ban-8275548.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Trong không khí xúc động của lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, bày tỏ: “80 năm là một chặng đường lịch sử dài, đầy hy sinh và nỗ lực của dân tộc. Người Việt Nam ở Nhật Bản hôm nay tự hào được chung tay xây dựng cộng đồng lớn mạnh, gắn bó, góp phần làm rạng danh đất nước. Chúng ta cùng hướng tới năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, với khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc."

Phó Giáo sư Lê Đức Anh - giảng viên Đại học Tokyo, Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, xúc động: “Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, đều thấy mình gắn bó với Tổ quốc. Với các trí thức trẻ tại Nhật Bản, chúng tôi mong muốn thông qua nghiên cứu, trao đổi học thuật và hợp tác khoa học công nghệ để đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước."

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Fukui, nơi hiện có gần 4.000 người Việt Nam sinh sống, chia sẻ: “Chứng kiến cộng đồng gắn bó và ngày càng phát triển, tôi cảm thấy rất xúc động. Ở Fukui, chúng tôi luôn cố gắng duy trì các hoạt động cộng đồng - từ văn hóa, thể thao đến hỗ trợ pháp lý, để bà con an tâm học tập, lao động. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là góp phần nhỏ bé nhưng bền bỉ vào sự phát triển của quê hương."

Buổi gặp gỡ khép lại trong không khí đầm ấm, tràn đầy tình cảm quê hương./.

