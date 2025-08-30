Tự chủ tài chính - mối quan tâm lớn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Ngày 30/8, Hội chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) đã tổ chức sự kiện VPJ Financial Forum 2025 tại Thủ đô Tokyo.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động “VPJ Big Event” thường niên của VPJ và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, nhất là những người quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân và đầu tư thông minh.

Sự kiện có sự góp mặt của ba diễn giả là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bất động sản xoay quanh chủ đề “Tự do tài chính ở Nhật-Bí quyết đầu tư thông minh.”

Gần 100 bạn trẻ đang học tập và làm việc tại Nhật Bản và có quan tâm đến lĩnh vực đầu tư tài chính đã tham dự sự kiện này.

Anh Trần Trọng Hiếu - Trưởng Ban đào tạo VPJ, đại diện cho Ban Tổ chức - cho biết sự kiện nhằm mang đến cho những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản những kiến thức bổ ích về tài chính cá nhân, kinh tế vĩ mô và bất động sản.

Từ thành công của năm nay và các năm trước, VPJ mong muốn tiếp tục tổ chức các chương trình với những chủ đề gần gũi hơn, mang nhiều kiến thức bổ ích hơn đến với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại diễn đàn, các diễn giả không chỉ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm mà còn mang đến những nội dung trao đổi chuyên sâu, kết nối lý thuyết với bối cảnh kinh tế toàn cầu và chuyển hóa thành các giải pháp thực tiễn cho các bạn trẻ.

Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng, Đại học Aoyama Gakuin, chia sẻ bức tranh khái quát về tình hình kinh tế vĩ mô của Nhật Bản, Việt Nam và thế giới. Trong đó, tập trung vào những biến động kinh tế, bất ổn địa chính trị, sức ép từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như tác động của lãi suất đến giá trị đồng tiền và nhu cầu thị trường.

Diễn giả Phạm Thái Anh - quản lý quỹ đầu tư tại công ty Capital Asset Management - chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc tại Quỹ Đầu tư Tài chính và các phương pháp đầu tư cơ bản vào các ETF hay cổ phiếu của Nhật Bản và Việt Nam sao cho phù hợp với ngân sách và phòng tránh rủi ro cho những nhà đầu tư mới.

Trong khi đó, diễn giả Hà Thị Thương - chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại APU Homes - trao đổi về sự khác biệt giữa bất động sản nhà ở và bất động sản đầu tư tại Nhật Bản. Nội dung tập trung vào phương pháp tính lợi nhuận và phân tích rủi ro trong quá trình mua bán hoặc cho thuê bất động sản.

Trong phần tọa đàm chung và trao đổi thực tiễn, ba diễn giả đã trực tiếp thảo luận cùng các khán giả và đưa ra gợi ý về cách phân bổ đầu tư dựa trên tài sản hiện có, độ tuổi cũng như mục tiêu cá nhân.

Các diễn giả chia sẻ phương pháp tối ưu hóa tài sản nhằm ứng phó với biến động kinh tế và hạn chế rủi ro.

Quang cảnh buổi giao lưu VPJ Financial Forum 2025. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Phiên thảo luận xoay quanh ba chủ đề chính là phương pháp xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân, thời điểm lựa chọn an cư lạc nghiệp và những bài học kinh nghiệm quan trọng để tránh những sai lầm trong đầu tư lớn.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng từ Đại học Aoyama Gakuin cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản hiện đã vượt 600.000 thành viên, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở nước này, chỉ sau Trung Quốc.

Phần lớn người Việt Nam tại đây đều còn trẻ, đang trong quá trình tích lũy cả về kinh nghiệm, kỹ năng làm việc và nguồn lực tài chính cho tương lai.

Do vậy, sự kiện VPJ Financial Forum 2025 giúp trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính với hy vọng có thể giúp được các bạn trẻ bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả trước tình trạng lạm phát cao và biến động lớn của thị trường.

Việc được trang bị kiến thức tài chính tốt cũng sẽ giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thành công hơn trong tương lai và góp phần phát triển khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đúng theo tinh thần của Nghị quyết 68 được Chính phủ đề ra.

Diễn giả Hà Thị Thương - chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản tại APU Homes - đưa ra ba lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam tại Nhật Bản.

Đó là cần phải trang bị kiến thức liên quan đến bất động sản để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn; cần củng cố hồ sơ tài chính cá nhân để có thể mua bất động sản với lãi suất ưu đãi và lựa chọn các công ty môi giới bất động sản đáng tin cậy.

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự sự kiện, bạn Minh Ánh - hiện đang làm kỹ sư tại Tokyo - cho biết đây là cơ hội tốt để được giao lưu, học hỏi với các diễn giả có kinh nghiệm cũng như các bạn trẻ quanh mình về phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Bản thân Minh Ánh cũng nhận thấy cần phải chủ động hơn trong việc tìm hiểu các thông tin chính trị, tài chính thế giới để có thể bảo vệ tài sản cá nhân cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư trong tương lai.

VPJ Financial Forum 2025 không chỉ mang đến những chia sẻ sâu sắc và thực tiễn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bất động sản, mà còn tạo cơ hội quý giá để người tham dự mở rộng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

VPJ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để tổ chức những chương trình giá trị hơn nữa, qua đó đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên hành trình hướng tới tự do tài chính bền vững./.

Ra mắt nền tảng số hỗ trợ người Việt tìm việc tại Nhật Bản Ứng dụng DJ do JICA và DOLAB phối hợp phát triển, giúp người lao động Việt Nam tìm việc tại Nhật Bản dễ dàng, minh bạch, hạn chế rủi ro lừa đảo và giảm chi phí trước khi đi.