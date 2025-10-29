Khoảng 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng Tiktok mỗi tháng

Ngày 29/10 tại Hội nghị Apps Summit Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Hà Nội, đại diện TikTok cho biết nền tảng này đã đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Nikhil Rolla - Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok, mỗi tháng có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam, 50 triệu tại Thái Lan, cùng khoảng 180 triệu người dùng khác trên khắp Đông Nam Á truy cập TikTok để giải trí, học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mỗi ngày.

Ông David Law - Giám đốc Kinh doanh Khu vực của SensorTower. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông David Law - Giám đốc Kinh doanh Khu vực của SensorTower, đây cũng là nền tảng phát triển nhanh nhất khu vực, khẳng định sức hút và khả năng kết nối của TikTok trong bức tranh kinh tế số.

Những con số này không chỉ thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho các nhà phát triển ứng dụng, công ty công nghệ và doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò chiến lược của Đông Nam Á như một trung tâm phát triển trọng điểm trong tiến trình chuyển đổi số của khu vực.

Thống kê cho thấy 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tảng, minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của TikTok trong quá trình ra quyết định của người dùng, vượt ra ngoài mục đích giải trí đơn thuần.

Với sự kết hợp giữa sức mạnh cộng đồng, khả năng kể chuyện sáng tạo và phân tích dữ liệu chuyên sâu, TikTok hỗ trợ các ứng dụng mở rộng quy mô hiệu quả đồng thời xây dựng lòng trung thành và duy trì giá trị người dùng lâu dài.

Theo ông Nikhil Rolla - Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông Nikhil Rolla, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi AI thúc đẩy trí tưởng tượng và khơi nguồn cho những ý tưởng táo bạo. Bởi vậy, "mục tiêu của chúng tôi là mọi ứng dụng đều có thể tiếp cận đúng người dùng, tạo kết nối sâu sắc và đạt được kết quả tăng trưởng có ý nghĩa trên TikTok. Bằng cách kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và dữ liệu, chúng tôi đang hỗ trợ các thương hiệu và nhà làm ứng dụng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh số của Đông Nam Á đang thay đổi từng ngày," ông nói.

Tại sự kiện, TikTok đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác này hướng đến tăng cường hệ sinh thái số của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo động lực cho tăng trưởng số bền vững.

"Việc hợp tác cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn của TikTok trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững hệ sinh thái số trên toàn khu vực," ông Nikhil Rolla nhấm mạnh./.

TikTok đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

