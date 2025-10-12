Khi thanh toán không tiền mặt trở thành nếp sống mới của Đà Nẵng

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, Đà Nẵng đang dần hình thành thói quen sống hiện đại: không dùng tiền mặt trong thanh toán. Từ những quán cà phê, cửa hàng tiện lợi đến các khu chợ truyền thống, hình ảnh người dân quét mã QR đã trở nên quen thuộc.

Tuy nhiên, thanh toán không dùng tiền mặt vẫn còn khó khăn, vướng mắc nhất là đối với một bộ phận nhân dân, một số khu vực xa xôi, vấn đề bảo mật thông tin và đảm bảo thuế, phí. Đó cũng là những vấn đề mà tọa đàm trực tuyến “Thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử – Xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số” do Cổng Thông tin điện tử Đà Nẵng phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, Cục Thuế thành phố và các đơn vị công nghệ vừa được tổ chức và đề ra giải pháp.

Thanh toán số: Xu thế tất yếu

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, hiện Đà Nẵng có hơn 82.000 điểm chấp nhận thanh toán điện tử, 3.547 thiết bị POS và 821 máy ATM. Các giao dịch qua kênh điện tử chiếm đến 87,5% tổng số giao dịch thanh toán. Đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung cả nước, phản ánh bước tiến rõ nét trong xu hướng giảm sử dụng tiền mặt.

Tuy nhiên, ở một số khu vực vùng ven và trong nhóm người cao tuổi, thói quen dùng tiền mặt vẫn tồn tại.

Ông Võ Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, cho biết: “Xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Đà Nẵng phát triển nhanh, song vẫn cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, nhất là trong bối cảnh các rủi ro lộ thông tin giao dịch còn tiềm ẩn.”

Ông Võ Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 (bên phải), ông Ngô Đình Hùng, Phó Trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng (bên trái). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngành ngân hàng đang phối hợp với cơ quan công an và Mặt trận Tổ quốc để tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng về giao dịch trực tuyến an toàn. Các tổ chức trung gian thanh toán được yêu cầu tăng cường bảo mật dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đồng bộ.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước cũng đã phối hợp với thành phố để triển khai các mô hình thanh toán điện tử tại chợ, cửa hàng, khu du lịch, giúp tiểu thương và người dân dễ dàng tiếp cận. Không chỉ thuận tiện hơn, phương thức này còn giúp quản lý thu chi, lưu trữ hóa đơn nhanh chóng và chính xác.

Theo một đơn vị cung cấp dịch vụ, sự thành công của quá trình phổ cập thanh toán không tiền mặt không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng giữa công nghệ, chính sách và thói quen người dân. Khi người dân thấy tiện lợi, an toàn và được hưởng lợi, họ sẽ tự nhiên thay đổi hành vi.

Liên kết ba bên: Minh bạch và An toàn

Cùng với thanh toán số, việc áp dụng hóa đơn điện tử đang trở thành bước tiến quan trọng để hình thành môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Theo ông Ngô Đình Hùng, Phó Trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, hệ thống hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí in ấn, lưu trữ, đồng thời hạn chế tình trạng làm giả hoặc thất lạc hóa đơn. Người tiêu dùng có thể nhận hóa đơn ngay sau khi thanh toán, tra cứu và xác thực trên cổng thông tin của cơ quan thuế.

Tọa đàm chủ đề “Thanh toán không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử – Xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh nhỏ vẫn gặp trở ngại khi chuyển đổi, do thiếu thiết bị hoặc chưa quen thao tác điện tử. “Một số hộ cho rằng chi phí mua chữ ký số, phần mềm hóa đơn điện tử hay thiết bị hỗ trợ là gánh nặng so với quy mô hoạt động,” ông Hùng chia sẻ.

Để tháo gỡ khó khăn, Cục Thuế thành phố đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ trực tiếp như tổ chức tập huấn “cầm tay chỉ việc”, mở đường dây nóng, video hướng dẫn và kênh Zalo hỗ trợ kỹ thuật. Cơ quan thuế cũng phối hợp với các phường, xã để tiếp cận từng hộ kinh doanh, đồng thời làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ nhằm hỗ trợ cài đặt, vận hành phần mềm miễn phí hoặc chi phí thấp.

Theo ông Hùng, để phổ cập thanh toán không tiền mặt và hóa đơn điện tử bền vững, cần sự kết hợp giữa công nghệ, thói quen người dân và chính sách khuyến khích. Ngành thuế hiện đang liên kết với hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để kết nối dữ liệu giao dịch, giám sát dòng tiền và phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận, góp phần bảo đảm minh bạch trong kinh doanh và quản lý.

Với định hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng thanh toán số. Từ mua sắm, nộp thuế, học phí, viện phí cho đến sử dụng dịch vụ công, mọi giao dịch đều có thể thực hiện trực tuyến.

Với nền tảng công nghệ ngày càng vững chắc cùng sự đồng thuận từ chính quyền đến người dân, Đà Nẵng đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh – nơi thanh toán điện tử trở thành nếp sống mới của cộng đồng./.