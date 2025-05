Công an Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua QR Code

Ngày 6/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới mang tên "Quishing".

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng việc người dân sử dụng mã QR Code trong các hoạt động thanh toán và tra cứu thông tin đang ngày càng phổ biến. Cụ thể, chúng sử dụng thủ đoạn gửi mail, tin nhắn khuyến mãi có mã QR Code, hoặc dán đè, đánh tráo mã QR tại các điểm giao dịch. Khi người sử dụng bất cẩn, quét vào các mã này có chứa đường dẫn độc hại sẽ bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, mất tiền chuyển khoản hoặc cài mã độc vào thiết bị.

Theo Phòng An ninh mạng, “Quishing” là từ ghép giữa “QR code” và “phishing”. Thủ đoạn lừa đảo qua QR Code phổ biến này khác với các chiêu trò gửi đường link để cài mã độc. "Quishing" ẩn mình dưới hình ảnh mã QR, công cụ tưởng chừng vô hại nhưng lại có khả năng dẫn dắt người dùng đến những cạm bẫy nguy hiểm. Chính sự quen thuộc và tiện lợi của mã QR khiến nhiều người dễ dàng mất cảnh giác, tạo điều kiện cho tội phạm mạng ra tay.

Nhằm cảnh báo, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ trước khi quét mã QR Code, luôn xác minh nguồn gốc và tính hợp lệ của mã, đặc biệt với các mã lạ hoặc dán chồng.

Người dân nên quan sát cẩn thận môi trường xung quanh, tại điểm thanh toán, phải kiểm tra bảo đảm mã QR Code không bị can thiệp.

Đặc biệt, công chúng cần cảnh giác với những ưu đãi bất thường khi yêu cầu quét QR, tránh quét mã có dấu hiệu kèm các ưu đãi quá hấp dẫn, không phù hợp.

Người dân xem xét kỹ đường dẫn của website truy cập, sau khi quét, đảm bảo địa chỉ web bắt đầu bằng "https://" và đúng tên miền của tổ chức; sử dụng ứng dụng quét mã an toàn, có chức năng cảnh báo đường dẫn độc hại; cập nhật phần mềm bảo mật cho các thiết bị điện tử, cài đặt bổ sung các phần mềm ngăn chặn; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân.

Người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất nếu nghi ngờ bị lừa đảo./.