NAPAS thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt với dịch vụ Tap and Pay

Ngày 26/9 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thông báo mở rộng dịch vụ thanh toán di động NAPAS Tap and Pay - giải pháp thanh toán hiện đại, tiện lợi và an toàn dành cho người dùng thẻ nội địa tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ số, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán di động. Theo số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây), tính đến tháng 7/2024, trong số 120 triệu thuê bao di động cả nước, có tới 100,7 triệu thuê bao di động sử dụng điện thoại thông minh.

Cùng với đó, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Theo khảo sát, 59% người dùng hiện ưu tiên phương thức thanh toán điện tử trong giao dịch hằng ngày; 62% người dùng thanh toán trực tuyến qua ứng dụng và website ngân hàng, trong khi đó 48% thanh toán qua ví điện tử và các nền tảng thanh toán.

Những con số này phản ánh rõ nét sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng, khi người dân ưu tiên các phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 7 tháng năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 44,40% về số lượng và 25,04% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giao dịch qua điện thoại di động tăng 38,34% về số lượng và 21,24% về giá trị; giao dịch qua mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159,58% về giá trị.

Trước tiềm năng phát triển của phương thức thanh toán di động, NAPAS đã triển khai dịch vụ NAPAS Tap and Pay - giải pháp thanh toán hiện đại, cho phép người dùng số hóa thẻ nội địa NAPAS lên thiết bị thông minh như đồng hồ, điện thoại để thực hiện thanh toán chạm mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Theo đó, sau khi phối hợp thành công triển khai dịch vụ NAPAS Apple Pay ra thị trường vào đầu năm nay, đến nay NAPAS tiếp tục mở rộng dịch vụ cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android.

Bên cạnh NAM A Bank, khách hàng của ngân hàng VietinBank, Agribank và Công ty tài chính VietCredit hiện đã có thể sử dụng NAPAS Tap and Pay trên ứng dụng thanh toán của ngân hàng (mobile banking app) một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Tính năng nổi bật của dịch vụ NAPAS Tap and Pay là khả năng thanh toán đơn giản, dễ dàng chỉ với một cú chạm nhẹ vào thiết bị chấp nhận thanh toán (POS) thông qua giao tiếp NFC (Near-Field Communication). Khách hàng chỉ cần thêm thẻ (số hóa thẻ), áp dụng với các loại thẻ NAPAS gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nội địa, thẻ trả trước lên mobile banking app và thực hiện thanh toán.

Việc triển khai dịch vụ NAPAS Tap and Pay không chỉ giúp các ngân hàng, công ty tài chính cung cấp giải pháp thanh toán hiện đại cho khách hàng, tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý mà còn góp phần gia tăng tần suất sử dụng thẻ nội địa, thúc đẩy doanh số cho các đơn vị phát hành. Với hơn 80 triệu chủ thẻ nội địa NAPAS không tiếp xúc, dịch vụ này cũng mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, bảo mật và tiện lợi hơn.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “NAPAS Tap and Pay là một bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa thanh toán tại Việt Nam. Đây là giải pháp thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là giới trẻ và người dùng yêu thích công nghệ. NAPAS tin tưởng việc mở rộng dịch vụ này sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng thẻ nội địa.”

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức thành viên để triển khai dịch vụ thanh toán di động NAPAS Tap and Pay trên diện rộng. Song song, NAPAS sẽ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thanh toán số tiện lợi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như giao thông công cộng, dịch vụ công, y tế... nhằm gia tăng lợi ích và trải nghiệm thanh toán liền mạch cho người dân.

Có thể kể đến tại Thành phố Hồ Chí Minh - địa phương đi đầu trong việc tích hợp các phương thức thanh toán hiện đại vào mạng lưới giao thông công cộng, NAPAS đã triển khai thành công phương thức thanh toán qua thẻ NAPAS không tiếp xúc trên metro, xe buýt. Việc mở rộng dịch vụ NAPAS Tap and Pay sẽ mang đến trải nghiệm thanh toán thuận lợi, nhanh chóng, từ đó khuyến khích người dân thành phố tham gia các phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn.

Thông qua các giải pháp nói trên, NAPAS khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy thanh toán số toàn diện, góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam./.

