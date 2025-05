Ninh Bình: Phát hiện, thu giữ gần 6,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ kinh doanh, buôn bán gần 6,5 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 16/5, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư kiểm tra ôtô tải 35C-092.67 do Đặng Văn Hưng (sinh năm 1989, trú tại thôn Sải, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng bốc xếp hàng tại kho hàng đông lạnh ở số 467, đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 225kg mỡ động vật (mỡ lợn) dạng đông lạnh.

Từ lời khai của Đặng Văn Hưng, Cơ quan Công an tiếp tục kiểm tra kho đông lạnh số 467 do Hoàng Thị Thu Uyên (sinh năm 1996, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư) làm chủ, phát hiện trong kho có hơn 6,24 tấn thực phẩm đông lạnh gồm thịt bò, thịt gà, thịt trâu, thịt lợn…

Số thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Chủ số hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thực phẩm đông lạnh này.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

