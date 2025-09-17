Phát hiện tàu chở hơn 110.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc ở vùng biển Tây Nam

Chiều 17/9, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện tàu vận chuyển hơn 110.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 15/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) phát hiện tàu LA 99095 TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do Nguyễn Chí Đức (sinh năm 1981, ngụ phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, thuyền trưởng khai tàu đang chở hơn 110.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa; dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

