Hà Nội ghi nhận gần 500 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

CDC Hà Nội thông tin trong tuần qua (từ ngày 24-31/10), toàn thành phố ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã, tăng 94 ca so với tuần trước.

Một số phường xã ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết gồm: Thường Tín: 22 ca, Long Biên: 19 ca, Dân Hòa: 17 ca, Hà Đông: 16 ca, Từ Liêm: 15 ca, Đại Mỗ: 15 ca...Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.388 ca mắc sốt xuất huyết, 0 ca tử vong; số mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024 (5.677 ca mắc/0 ca tử vong), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã./.

