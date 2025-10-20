Thành phố Hà Nội ghi nhận 18 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần qua

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 10-17/10), toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 354 ca mắc sốt xuất huyết tại 101 phường, xã.

Những xã phường có nhiều trường hợp mắc như: Dân Hòa: 17 ca, Vĩnh Hưng: 15 ca, Thanh Oai: 14 ca, Xuân Phương: 12 ca, Từ Liêm: 11 ca, Thanh Liệt: 10 ca...); 0 ca tử vong; tăng 20 ca so với tuần trước (334 ca mắc, 0 tử vong).

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.332 ca mắc, 0 ca tử vong; số mắc giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024 (4.563/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Đáng chú ý, toàn thành phố ghi nhận 18 ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã, gồm: Hưng Đạo, Tây Mỗ, Kiều Phú; Bồ Đề, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hòa Phú, Hồng Hà, Hồng Sơn, Quảng Oai, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Từ Liêm, tăng 1 ổ dịch so với tuần trước. Như vậy, cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 174 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại 1 khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết tại đội 10, thôn Mai Châu, xã Dân Hòa xác định ngày 07/10/2025. Giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch mùa mưa bão tại 10 xã, phường (Đại Thanh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã, Nội Bài, Tiến Thắng, Thư Lâm, Thanh Xuân, Quang Minh, Dương Nội)…

Theo kế hoạch, CDC Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh từ ngày 20/10 đến 12/12/2025 tại các địa điểm phục vụ kỳ họp Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa điểm ăn nghỉ, nhà khách, khách sạn, nơi lưu trú của đại biểu và các đơn vị có liên quan, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các địa điểm tổ chức kỳ họp.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng; Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với trạm y tế thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Hồng Sơn, Thường Tín, Hòa Phú, Bồ Đề, Tiến Thắng, Dân Hòa./.

Nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trong tình trạng nguy kịch Theo bác sỹ Nguyễn Thanh Bình, những ngày qua, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm.