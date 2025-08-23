CDC Hà Nội giám sát, xử lý khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết

Ngày 23/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, trong tuần (từ ngày 15-22/8), toàn thành phố ghi nhận 145 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 59 phường, xã, tăng 26 trường hợp so với tuần trước.

Chính vì vậy, CDC Hà Nội đang tăng cường giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch, ghi nhận 6 ổ dịch sốt xuất huyết tại Liên Minh, Tương Mai, Hai Bà Trưng, Chuyên Mỹ, Mỹ Đức, Hà Đông.

Các tổ công tác của CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết tại xóm 2 Khánh Hà, Thường Tín (2 bệnh nhân), thôn Văn Giang, Mỹ Đức (30 bệnh nhân), thôn Thủy Phú, Chuyên Mỹ (2 bệnh nhân)…

Trong số 145 trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trong tuần, Mỹ Đức có 16 ca mắc, Liên Minh 10 ca mắc… CDC Hà Nội nhận định số mắc đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hằng năm.

CDC Hà Nội nhận định, trong thời gian tới, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành phố, khách du lịch đến thành phố tăng cao trong cuối tháng 8 và đầu tháng 9, trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

Tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại: Mỹ Đức, Hai Bà Trưng, Tương Mai, Dân Hòa…

CDC Hà Nội yêu cầu các trạm y tế phường, xã triển khai kế hoạch bảo đảm công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng đặc biệt tại các khu vực có nhiều bệnh nhân; Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời./.

