Hà Nội: Nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng, số ca mắc tăng nhanh

Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội có xu hướng gia tăng. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho thấy từ ngày 22-29/8, toàn thành phố ghi nhận 150 trường hợp mắc; từ ngày 29/8 đến ngày 5/9 là 161 trường hợp (tăng 7,3%); từ ngày 5-12/9, số ca đã tăng lên 190 (tăng 18% so với tuần trước).

Diễn biến này cho thấy dịch bệnh có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Từ ngày 5-12/9, Hà Nội ghi nhận 190 ca mắc sốt xuất huyết tại 80 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong. Trong tuần, Hà Nội phát hiện 14 ổ dịch tại: Thường Tín (3 ổ dịch), Hát Môn, Hoài Đức, Bình Minh, Hà Đông, Khương Đình, Kiều Phú, Nghĩa Đô, Bát Tràng, Hồng Vân, Ngọc Hà, Tây Mỗ.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 72 ổ dịch, trong đó 22 ổ dịch còn hoạt động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết: Thôn Thọ Sơn, Mỹ Đức (ổ dịch xác định ngày 14/8, ghi nhận 11 bệnh nhân); thôn Văn Ông, Vân Đình (ổ dịch xác định ngày 31/7, ghi nhận 10 bệnh nhân); thôn Bái Nội, Kiều Phú (ổ dịch xác định ngày 28/8, ghi nhận 3 bệnh nhân); thôn Hiệp Thuận 1, Hát Môn (ổ dịch xác định ngày 8/9, ghi nhận 3 bệnh nhân); đội 7 Châu Mai, Dân Hòa (ổ dịch xác định ngày 22/8, ghi nhận 8 bệnh nhân, đã kết thúc ngày 9/9); ngách 80/27 Hoàng Đạo Thành, Khương Đình (ổ dịch xác định ngày 3/9, ghi nhận 13 bệnh nhân).

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, thời tiết diễn biến phức tạp và sự gia tăng giao lưu đi lại trong dịp lễ hội, sự kiện lớn có thể làm nhiều dịch bệnh bùng phát.

Dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc sẽ tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Vĩnh Hưng, Bát Tràng (ngày 15/9), Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Liệt (ngày 16/9), Ứng Thiên (ngày 17/9), Phượng Dực (ngày 18/9).

Các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt đối với sốt xuất huyết, tay chân miệng; kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lan rộng.

Trung tâm sẽ triển khai phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống sốt xuất huyết, thông qua chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng đặc biệt tại các khu vực có nhiều bệnh nhân; thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai hoạt động đáp ứng kịp thời...

Ngoài sốt xuất huyết, từ ngày 5-12/9, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc tay chân miệng tại 66 phường, xã, không có ca tử vong và 2 ổ dịch cộng đồng tại Cổ Đô, Ô Diên; 13 trường hợp mắc sởi tại 12 phường, xã, không có ca tử vong; 1 trường hợp mắc liên cầu lợn ở An Khánh; 6 trường hợp mắc COVID-19. Ngoài ra, các dịch bệnh khác như ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần...

