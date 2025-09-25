Tiềm ẩn nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát diện rộng ở Đồng Tháp

Hiện nay, do đang cao điểm mùa mưa, mật độ muỗi gia tăng nên bệnh sốt xuất huyết tại Đồng Tháp diễn biến phức tạp và nguy cơ cao bùng phát thành dịch.

Đồng Tháp ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu tăng mạnh, đạt đỉnh trong tháng 8/2025 và hiện vẫn ở mức cao. So với cùng kỳ năm 2024 và trung bình 5 năm, số ca mắc năm 2025 cao hơn đáng kể, nhiều tuần vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Điều này cho thấy sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 4.218 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm 2024 (2.255 ca). Các địa phương có số ca mắc cao trong tuần gồm Gia Thuận, Mỹ Hiệp, Tân Đông. Tại xã An Thạnh Thủy, địa bàn có số ca mắc cao, từ đầu năm đến nay ghi nhận 103 ca sốt xuất huyết; trong đó, chỉ riêng tại Ấp Bình Phương ghi nhận 12 ca.

Bác sỹ chuyên khoa I Võ Bữu Nguyên, Trưởng trạm Y tế xã An Thạnh Thủy, cho biết sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp, các ca bệnh ghi nhận ở tất cả lứa tuổi không chỉ ở nhóm trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến số ca mắc tăng cao là do địa phương đang trong mùa mưa, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi vằn sinh sôi mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy đã ra quân diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm, phối hợp các điểm trường hướng dẫn học sinh về biện pháp phòng, chống dịch. Địa phương tuyên truyền qua loa phát thanh và khuyến cáo người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nghi mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi, điều trị đúng phác đồ; tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc lạm dụng thuốc hạ sốt. Các hộ chủ động diệt lăng quăng bằng cách đậy kín vật dụng chứa nước; thả cá bảy màu vào lu, khạp để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi vằn… Người dân ngủ màn cả ban ngày và mặc quần áo kín hạn chế khả năng bị muỗi đốt.

Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết.

Tỉnh khẩn trương, quyết liệt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng đợt 2 trên phạm vi toàn tỉnh, kết hợp phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại vùng nguy cơ cao theo đúng quy định. Địa phương đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh và huy động sự tham gia của chính quyền, đoàn thể và người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Ngành chức năng treo băngrôn, panô cảnh báo tại khu vực có ổ dịch, nguy cơ lan rộng nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và huy động người dân tham gia phòng, chống dịch; đồng thời, tăng cường năng lực xét nghiệm nhằm giám sát chủng virus lưu hành./.

