Hà Nội ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết trong một tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 29/8 đến ngày 5/9), toàn thành phố ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết với 161 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 11 ca so với tuần trước.

9 ổ dịch sốt xuất huyết tại Tam Hưng, Tây Mỗ, Xuân Phương, Ba Đình, Nghĩa Đô, Chuyên Mỹ, Tây Hồ...

CDC Hà Nội nhận định, số mắc đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Trong thời gian tới, một số dịch bệnh trên địa bàn thành phố có thể gia tăng do thời tiết diễn biến phức tạp, giao lưu đi lại nhiều khi người dân các tỉnh, thành phố, khách du lịch đến thành phố tăng cao trong dịp tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn.

CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại 3 khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết, gồm: Ổ dịch tại tổ 3, 4 Thụy Khuê, Tây Hồ - xác định ngày 26-8, ghi nhận 3 bệnh nhân, hiện ổ dịch đã được xử lý 01 lần; ổ dịch tại thôn Gia Khánh, Thượng Phúc - xác định ngày 25-8, ghi nhận 5 bệnh nhân; ổ dịch tại thôn 1 Giang Cao, Bát Tràng - xác định ngày 27/8, ghi nhận 2 bệnh nhân.

Tuần tới, CDC Hà Nội thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Đặc biệt, các đội cơ động chống dịch của CDC Hà Nội tiếp tục thường trực tại Trung tâm (trong giờ hành chính) và ứng trực (ngoài giờ hành chính) đến hết ngày 15/9 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch phục vụ tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ngoài ra, CDC Hà Nội tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhằm phát hiện sớm các ca mắc nghi mắc/mắc bệnh dịch, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời./.

