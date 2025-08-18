Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã

Ngày 18/8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8-15/8), toàn thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, tăng 24 trường hợp so với tuần trước.

Theo CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện còn một số ổ dịch sốt xuất huyết có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Trong tuần ghi nhận 6 ổ dịch sốt xuất huyết tại Dân Hòa, Liên Minh, Yên Hòa, Hát Môn, Láng, Xuân Phương, tăng 2 ổ dịch so với tuần trước (4 ổ dịch).

Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hằng năm, CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn 1 làng cổ Bát Tràng (ổ dịch xác định ngày 31/7 với 5 bệnh nhân); thôn Hiệp Thuận 1, 2, Hát Môn (ổ dịch xác định ngày 23/7, ghi nhận 15 bệnh nhân); thôn Hiệp Lộc 2, Hát Môn (ổ dịch xác định ngày 10/8, ghi nhận 3 bệnh nhân); tổ dân phố 5, Nghĩa Đô (ổ dịch xác định ngày 4/8, ghi nhận 2 bệnh nhân); thôn Thị Nguyên, Dân Hòa (ổ dịch xác định ngày 8/8, ghi nhận 2 bệnh nhân); thôn Phúc Hậu 2, Đông Anh (ổ dịch xác định ngày 26/7, ghi nhận 5 bệnh nhân); 388 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa (ổ dịch xác định ngày 30/7, ghi nhận 6 bệnh nhân, đã kết thúc hoạt động)…

Tuần này, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Thường Tín, Mỹ Đức, Liên Minh. Đồng thời, giám sát hỗ trợ hoạt động giám sát và điều tra xử lý các bệnh truyền nhiễm tại các phường, xã.

Hiện nay, các trạm y tế phường, xã đều chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết tại các khu vực có nhiều bệnh nhân; Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời./.

