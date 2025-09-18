Tiếp thêm nguồn cảm hứng cho hợp tác, phát triển Việt Nam-Malaysia

Ngày 18/9, trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA 46) và thăm chính thức Malaysia, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Thanh Nga, đã cùng bà Puan Sri Datin Noraini Mohd, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia thăm Trung tâm Permata Kurnia, nơi can thiệp và giáo dục ban đầu, tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em tự kỷ từ 2 đến 6 tuổi.

Cùng đi có Phu nhân Tổng thư ký Bộ Giáo dục Malaysia; đại diện Quốc hội Việt Nam, Quốc hội Malaysia và Bộ Giáo dục Malaysia.

Bà Noraini Mohd bày tỏ vui mừng và xúc động khi bà Nguyễn Thị Thanh Nga dành thời gian thăm Trung tâm trẻ tự kỷ, nơi Malaysia dành tâm huyết cho giáo dục hòa nhập và tạo dựng cơ hội có ý nghĩa cho trẻ em mắc chứng tự kỷ; nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự AIPA 46, thăm chính thức Malaysia là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.

Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia khẳng định chuyến thăm này cũng cho thấy sự hợp tác được vun đắp không ngừng trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia, trong đó có bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước, góp phần củng cố các chương trình trao đổi giáo dục, văn hóa. Bản ghi nhớ này có hiệu lực tới tháng 3/2029.

Bà Noraini Mohd cho rằng những mối liên kết như vậy không chỉ giúp tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau mà còn giúp cộng đồng hai nước cùng phát triển, thông qua việc chia sẻ tri thức và nguồn lực. Trung tâm cũng đã nhận lời mời hợp tác đào tạo của Trung tâm Giáo dục đặc biệt tỉnh Hải Dương (cũ), nay là Hải Phòng, để chia sẻ kinh nghiệm.

Bà Noraini Mohd kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn sự hợp tác hai nước; tin rằng việc bà Nguyễn Thị Thanh Nga đến thăm Trung tâm sẽ là nguồn cảm hứng cho sự hợp tác, phát triển giữa hai bên.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trao quà tặng Trung tâm qua bà Noraini Mohd. (Nguồn: TTXVN phát)

Chia sẻ cảm xúc tại Trung tâm sau khi thăm cơ sở vật chất và chứng kiến các em nhỏ vui chơi trong không gian được thiết kế trên cơ sở thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của trẻ em tự kỷ, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ xúc động và cảm kích trước sự tận tâm trách nhiệm và sáng tạo của Ban lãnh đạo cùng đội ngũ chuyên viên trung tâm.

Trung tâm đã xây dựng mô hình chuẩn mực, mang đến môi trường giáo dục, chăm sóc phù hợp nhất cho các em nhỏ mắc chứng tự kỷ, đồng thời trở thành điểm tựa vững chắc cho các gia đình. Theo Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, điều này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về nhận thức, kỹ năng và thể chất mà còn tư vấn giúp phụ huynh mang lại tương lai tươi sáng cho các em.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết tại Việt Nam, trẻ em tự kỷ được công nhận là nhóm đối tượng đặc biệt, được hưởng nhiều chính sách ưu tiên.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản pháp luật, chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề và chăm sóc cho trẻ tự kỷ cùng gia đình, tạo tiền đề cho sự phát triển hòa nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em.

Nhân dịp này, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tặng Trung tâm và các em nhỏ những phần quà thiết thực với mong muốn sẽ giúp ích cho các hoạt động chuyên môn và tiếp thêm động lực cho các bộ, nhân viên của Trung tâm.

Theo giới thiệu của Ban lãnh đạo, Trung tâm Permata Kurnia thuộc Bộ Giáo dục Malaysia và có nhiệm vụ chính giúp các em nhỏ tự kỷ phát triển tiềm năng, trở nên độc lập và có thể hòa nhập vào các trường học chính quy; cung cấp các chương trình can thiệp sớm toàn diện, được thiết kế riêng cho từng trẻ. Chương trình giảng dạy, lấy trẻ làm trung tâm dựa trên các bằng chứng khoa học nhằm giúp trẻ đạt được tiềm năng tối đa.

Ngoài ra, Trung tâm tổ chức các buổi huấn luyện và hội thảo cho phụ huynh, giáo viên và chuyên gia trị liệu để đảm bảo hiệu quả của chương trình can thiệp; Trung tâm cũng hướng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia tự kỷ tại Malaysia; thực hiện các dự án nghiên cứu và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để liên tục cải thiện chất lượng giáo dục tự kỷ; tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của xã hội về tự kỷ, giúp tạo ra môi trường cởi mở và thân thiện hơn.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và bà Rozana bintin Kamal, Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia hoàn thành trải nghiệm mẫu vẽ vải truyền thống. (Nguồn: TTXVN phát)

Trong sáng 18/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Thanh Nga, và bà Datin Dr. Rozana bintin Kamal, Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia, đã thăm Trung tâm Thủ công mỹ nghệ Kuala Lumpur.

Hai phu nhân đã cùng trải nghiệm cách làm các sản phẩm thủ công của Malaysia như kỹ thuật ghép, vẽ vải Batik. Bà Datin Dr. Rozana bintin Kamal cho biết Trung tâm Thủ công mỹ nghệ Kuala Lumpur là điểm đến du lịch nghệ thuật mang tính biểu tượng của Malaysia.

Trung tâm được xây dựng vào năm 1985 với mục đích bảo tồn và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống. Trung tâm có không gian rộng rãi, mang đậm phong cách Malaysia; là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, triển lãm với nhiều sản phẩm du lịch như nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống và hiện đại từ khắp mọi miền Malaysia phục vụ du khách trong và ngoài nước./.

