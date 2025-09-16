Chính trị

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.

Nhận lời mời của Ngài Awang Bemee Awang Ali Basah, Chủ tịch Thượng viện Malaysia, và Ngài Johari Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia - Chủ tịch AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia từ ngày 16 đến 20/9/2025.

Quan hệ Việt Nam và Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó, thể hiện qua việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 11/2024.

Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới.

Malaysia đứng thứ 10/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam./.

Quan hệ Việt Nam-Malaysia

