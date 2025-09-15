Chuyên gia Malaysia: Việt Nam khẳng định vị thế và vai trò trong khu vực

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Malaysia trước thềm chuyến thăm chính thức và dự Hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Kuala Lumpur, chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương, ông Ei Sun OH cho biết Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế và vai trò dẫn dắt trong khu vực ASEAN, đặc biệt thông qua các hoạt động ngoại giao cấp cao và sự tham gia tích cực vào các diễn đàn nghị viện như AIPA.

Chuyến thăm chính thức Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn là một minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của quan hệ song phương và cam kết của Việt Nam đối với sự phát triển chung của khu vực.

Theo chuyên gia Ei Sun OH, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phái đoàn tới Malaysia mang ý nghĩa chiến lược hết sức sâu sắc. Trước hết, đây là minh chứng cho việc Việt Nam coi trọng tình hữu nghị với Malaysia, không chỉ ở cấp chính phủ với chính phủ, mà còn ở cấp nhân dân với nhân dân.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương vốn đã tiến triển rất tốt, hướng tới việc đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để khám phá các cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực quan trọng như du lịch, giáo dục, khoa học và công nghệ, đồng thời khuyến khích kết nối các doanh nghiệp, khách du lịch và sinh viên để tăng cường tương tác trực tiếp.

Với tư cách một chuyên gia từng là quan sát viên trong các cuộc họp AIPA trong nhiều năm, ông Ei Sun OH đặc biệt ấn tượng với sự chuyển mình về vai trò của Việt Nam trong tổ chức liên nghị viện ASEAN, từ quan sát viên đến vị thế dẫn dắt.

Theo ông, Việt Nam được đánh giá là dẫn đầu không chỉ về kinh tế mà còn về xã hội nói chung trong khu vực ASEAN. Văn hóa Việt Nam cũng đang được giới thiệu rộng rãi đến các nước ASEAN khác. Với vị thế này, đoàn đại biểu Quốc hội của Việt Nam có thể đóng một vai trò rất đáng kể trong các cuộc họp AIPA. Vai trò này cho phép Việt Nam chủ động khám phá cách thức hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, giáo dục, khoa học và công nghệ, không chỉ ở cấp chính phủ mà còn ở cấp nghị viện với nghị viện, giúp người dân cùng tham gia vào các hoạt động chung.

Bên cạnh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN, chuyên gia Ei Sun OH chỉ ra các cơ hội hợp tác giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông nhận xét Việt Nam, cùng với Malaysia, được xem là những nền kinh tế đang hoạt động rất tốt trong Đông Nam Á. Với nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến, vai trò dẫn dắt của Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Cụ thể, theo chuyên gia Ei Sun OH, hai nước có thể tìm ra những cách thức mới để cùng nhau làm việc trong lĩnh vực du lịch. Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch để Malaysia học hỏi, đặc biệt từ cách du khách trải nghiệm các hình thức du lịch hết sức phong phú và đa dạng ở Việt Nam.

Trong khi Malaysia chào đón nhiều sinh viên Việt Nam hơn và ngược lại, sinh viên Malaysia cũng được khuyến khích sang Việt Nam học tập để tận dụng khoa học và công nghệ tiên tiến của Việt Nam. Sự tương tác này sẽ tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Malaysia có thể tìm cách cùng nhau hợp tác trong khoa học và công nghệ. Hai bên cần khuyến khích đầu tư vào thị trường của nhau nhiều hơn nhằm tạo nên "ví dụ điển hình về hội nhập ASEAN."

Ngoài ra, Việt Nam và Malaysia có thể chung tay giúp đỡ các thành viên mới của ASEAN như Timor Leste.

Chuyên gia cấp cao Ei Sun OH cũng đánh giá cao quan hệ ngoại giao của Việt Nam được xây dựng trên nhiều cấp độ.

Ông giải thích các chuyến thăm cấp cao như chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Malaysia và Thủ tướng Malaysia đến Việt Nam gần đây là những tín hiệu rõ ràng cho việc củng cố quan hệ ngoại giao truyền thống. Sự tham gia AIPA và các cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo quốc hội tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn. Mặc dù người dân hai nước đã thường xuyên đi lại và thăm viếng lẫn nhau, hai bên vẫn có thể khám phá thêm nhiều cơ hội hợp tác. Mục tiêu là kết nối doanh nghiệp, khách du lịch và sinh viên để tăng cường tương tác.

Ông Ei Sun OH khẳng định Việt Nam - với vai trò dẫn dắt ngày càng rõ nét trong ASEAN về kinh tế, xã hội và văn hóa, đang chủ động thúc đẩy quan hệ ngoại giao đa chiều, đặc biệt với Malaysia.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam không chỉ củng cố tình hữu nghị song phương mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, từ đó góp phần vào sự phát triển và hội nhập sâu rộng hơn của toàn Cộng đồng ASEAN, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp tham dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia Từ ngày 16/9-20/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia.