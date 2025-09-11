Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp tham dự AIPA-46 và thăm chính thức Malaysia

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 16/9 đến 20/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia./.
