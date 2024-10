Thực hư vụ tin đồn các nhân vật 'Anh trai vượt ngàn chông gai’ bỏ tập

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết do nước lên cao, lưu tốc nước lớn nên để bảo bảo an toàn cho nhân dân, Lữ đoàn 249 đã "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp từ 8 giờ 30 phút, sáng cùng ngày.