Vận chuyển hàng hóa tại một cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê chính thức, trong tháng Tư, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng tháng thứ hai liên tiếp, nhờ nhu cầu toàn cầu cải thiện, song tốc độ tăng đã chậm lại so với tháng trước.Trong tháng Tư, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8% lên 180 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu tăng 11,9% lên 142 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với các mức tăng tương ứng 16,4% và 20,3% trong tháng Ba.Thống kê cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng từ 23,9 tỷ USD trong tháng Ba lên 38 tỷ USD trong tháng Tư.Nhà kinh tế Xia Le, thuộc Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, nhận định số liệu trên cho thấy nhu cầu trên toàn cầu đã phục hồi.Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng 11,7% và sang Liên minh châu Âu tăng 4%.Mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra nhận định hoạt động xuất-nhập khẩu của nước này có thể tiếp tục xu hướng đi lên trong năm nay, song vẫn chịu sức ép do những bất ổn từ bên ngoài.Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hoạt động ngoại thương của nước này sẽ có chuyển biến tích cực trong năm 2017.Dự báo, các nhân tố mang tính nền tảng vẫn khá vững vàng và các doanh nghiệp địa phương vẫn có lợi thế trong hoạt động thương mại toàn cầu./.