Liverpool giành chiến thắng đậm trước Stoke City. (Nguồn: Daily Mail)

Liverpool đã dành tặng người hâm mộ món quà đầy ý nghĩa khi có màn ngược dòng hủy diệt 4-1 trước Stoke City ở vòng 18 Premier League.Adam Lallana, Roberto Firmino, Giannelli Imbula Wanga (đá phản) và Daniel Sturridge là những người lập công mang ba điểm về cho The Kop.Với chiến thắng tưng bừng này, Liverpool đã đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Manchester City, và tái lập khoảng cách 6 điểm ít hơn Chelsea.Trong trận thắng này, The Klop cũng chạm cột mốc 100 bàn thắng dưới thời huấn luyện viên Juergen Klop.Bước vào trận đấu, Liverpool là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng lại bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" ngay phút 12 sau pha đánh đầu căng của Jonathan Walters ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Stoke City.Sau bàn thua, đội chủ đã nhanh chóng kiểm soát thế trận và có bàn gỡ hòa do công của Adam Lallana ở phút 35, trước khi Roberto Firmino dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đập hai cột dọc rồi mới đi vào lưới ở phút 44, nâng tỷ số lên 2-1.Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục là đội nắm thế trận và không quá khó khăn để có thêm hai bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc 4-1.Phút 59, Imbula Wanga đưa bóng về lưới nhà sau đường căng ngang của Divock Origi. Đến phút 70, Daniel Sturridge ấn định chiến thắng cho The Klop sau pha chuyền về ngớ ngẩn của Ryan Shawcross bên phía Stoke.Ở vòng đấu tiếp theo, Liverpool sẽ đối mặt với thách thức không nhỏ khi phải tiếp Manchester City trên sân nhà vào đúng ngày 1/1/2017 (theo giờ Việt Nam)./.