Tay vợt Nguyễn Tiến Minh của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội Thái Lan tại bảng C. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tối 14/2, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan trong lượt đầu ra quân vòng loại bảng C Giải Cầu lông đồng đội nam nữ châu Á 2017 do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đăng cai tổ chức.Sau 5 trận đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, đội Việt Nam thua Thái Lan tỷ số chung cuộc 0-5. Trong đó, cặp đôi hạng 76 đôi nam thế giới Bảo Đức - Dương Bảo Minh bị cặp đôi hạng 17 thế giới Nipitphon Phuangphuapet – Kittinupong Kedren đánh bại với tỷ số 1-2. Ở trận đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang (hạng 39 thế giới) thất bại trước tay vợt số 1 Thái Lan (hạng 12 thế giới) Busana Ongbamrungphan 0-2.Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 44 đơn nam thế giới) cũng đã nhanh chóng thất bại 0-2 trước tay vợt Suppanyu Avihingsanon trong trận đơn nam.Dù được kỳ vọng sẽ mang lại chiến thắng cho đội chủ nhà ở nội dung đôi nữ nhưng cặp đôi Vũ Thị Trang-Nguyễn Thị Sen (hạng 61 đôi nữ thế giới) cũng đã bị cặp đôi Jongkolphan Kititharakul-Rawinda Prajongjai đánh bại với tỷ số 0-2.Ở trận đấu cuối cùng nội dung đôi nam nữ, cặp đôi Dechapol Puavaranukroh-Sapsiree Taerattanachai giành chiến thắng 2-0 trước cặp đôi Đỗ Tuấn Đức-Phạm Như Thảo (hạng 45 đôi nam nữ thế giới).Tại vòng loại, Đội tuyển cầu lông Việt Nam ở cùng bảng C với Nhật Bản, Thái Lan và Phillippines, trong đó Thái Lan và Nhật Bản là những đối thủ mạnh có thứ hạng cao trên thế giới. Trước những đối thủ quá mạnh tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu nếu không trở thành 1 trong 2 đội mạnh nhất bảng C giành quyền vào vòng trong thì sẽ thi đấu hết mình để tạo dấu ấn đặc biệt ở vị thế đội chủ nhà.Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, Giải Cầu lông đồng đội nam nữ châu Á 2017 không khác gì so với giải vô địch thế giới khi quy tụ gần như toàn bộ các quốc gia mạnh nhất trong làng cầu lông như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc.Đây là cơ hội lớn để các vận động viên, huấn luyện viên cầu lông Việt Nam cọ xát với những vận động viên, huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Đăng cai giải đấu cấp châu lục cũng đã thể hiện được vai trò và vị thế của cầu lông Việt Nam trên đấu trường quốc tế.Diễn ra từ ngày 14-19/2, Giải Cầu lông đồng đội nam nữ châu Á 2017 thu hút sự tham gia của 13 quốc gia, phần lớn là các quốc gia mạnh trong làng cầu lông với các vận động viên có thứ hạng trong top 10 và top 20 thế giới. Đặc biệt, giải đấu được Ban Tổ chức áp dụng hệ thống tính điểm điện tử và công nghệ mắt diều hâu (hawk-eye) để xác định điểm rơi của cầu theo tiêu chuẩn của các giải đấu quốc tế.Dự kiến có năm trận đấu từ vòng tứ kết, bán kết và chung kết được phát sóng trực tiếp ra nước ngoài, Liên đoàn Cầu lông châu Á sẽ phân bổ các kênh quốc tế, phát đến các nước có vận động viên thi đấu./.