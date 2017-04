Cảnh sát Pháp. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Pháp đã sơ tán một điểm bầu cử tại thị trấn miền Đông Besancon sau khi phát hiện một xe ôtô khả nghi. Vụ việc xảy ra chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau khi cuộc bầu cử Tổng thống vòng một ở nước này bắt đầu.Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 giờ địa phương (khoảng 14 giờ 30 theo giờ Việt Nam). Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã xác định chiếc xe khả nghi là xe bị đánh cắp và mang biển số giả. Lực lượng an ninh và chuyên gia phá bom đã được điều tới hiện trường để kiểm tra chiếc xe.Truyền thông địa phương đưa tin trên chiếc xe đang chạy rất chậm có 2 người bên trong và khi bị lực lượng an ninh chặn lại 2 đối tượng này đã bỏ chạy, để lại chiếc xe bên ngoài tòa thị chính. Cảnh sát hiện đang truy tìm 2 đối tượng này. Một quan chức an ninh địa phương cho rằng đây không phải là một vụ khủng bố.Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh an ninh thắt chặt sau vụ tấn công ngay tại Đại lộ Champs-Elysées, ở trung tâm thủ đô Paris. Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve đã tuyên bố huy động toàn bộ lực lượng an ninh, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ để hỗ trợ lực lượng cảnh sát nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.Bộ Nội Vụ Pháp cũng đã thông báo ngoài lực lượng chống khủng bố Sentinelle lên đến 10.000 người, hơn 50.000 cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo đảm an ninh tại 67.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp./.