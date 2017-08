Cuộc đối đầu giữa Real và M.U hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

Ligue 1 đã khai màn, Community Shield cũng đã tìm ra chủ nhân, nhưng mùa giải bóng đá mới ở lục địa già sẽ chính thức bắt đầu sau trận Siêu cúp châu Âu.Thật may mắn khi Real Madrid và Manchester United, hai tên tuổi lớn nhất của làng túc cầu thế giới sẽ là nhân vật trong vở kịch diễn ra tại Philip II Arena.Phá lời nguyền Champions League đồng thời vô địch La Liga sau 4 năm chờ đợi, Real Madrid có thể coi là đã vươn tới đỉnh cao muôn trượng trong mùa giải trước. Việc Los Blancos đối mặt với mùa giải này theo cách như thế nào là điều nhiều người muốn biết. Cristiano Ronaldo đã nói rằng anh sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm những vinh quang trong mùa giải này. Nhưng những đồng đội, hay chính xác hơn là quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới đang cho thấy điều ngược lại.Real Madrid đã không thắng 4 trận liên tiếp và đây là một vấn đề rõ ràng với đội quân áo trắng. Chuyến du đấu tại Mỹ chứng kiến Real thua M.U và đội các ngôi sao MLS trên chấm phạt đền, thua Barcelona 2-3 và thua Manchester City 1-4.Phong độ của các cầu thủ cũng như cách vận hành của Real gặp nhiều vấn đề lớn. Ronaldo mới chỉ trở lại trong trận gặp M.U vào đêm nay, trong khi Gareth Bale đang đối mặt với tương lai ảm đạm sau những chấn thương nặng liên miên.Hàng phòng ngự của Real cũng có vấn đề, Raphael Varane không thể tìm ra người đá cặp sau khi Pepe ra đi. Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos đã tập trung muộn và chỉ có thể chơi hai trận cuối gặp Barca và Các ngôi sao MLS.Điều quan trọng, Real đã bán đi James Rodriguez và Alvaro Morata, những siêu dự bị có khả năng xoay chuyển tình thế rất tốt trong mùa giải trước, nhưng chưa tìm được các phương án thay thế.Kylian Mbappe, Paulo Dybala là những mục tiêu tiềm năng, nhưng họ vẫn chưa xuất hiện trong màu áo trắng, và Real vẫn sẽ không có dư dả phương án để đối đầu với M.U vào đêm nay.Dấu hỏi về tham vọng mà giới chuyên môn đang đặt ra cho Real Madrid nằm ở chính khía cạnh lực lượng ấy.Sau khi có được Nemanja Matic từ Chelsea, Manchester United của Jose Mourinho nghiễm nhiên được nhấc lên thành ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League.Đội hình của M.U vào lúc này là sự kết hợp của những tài năng ở độ chín, cùng kinh nghiệm của một chiến lược gia lão làng. Thứ mà Real Madrid đang bị đặt dấu hỏi lại là điều mà M.U tư tin.Tham vọng của “Quỷ đỏ” trong mùa giải này là rất lớn. Họ đã lách qua khe cửa hẹp để lọt vào Champions League và từ đó chi tiền rất bài bản trong mùa Hè để xây dựng đội hình chuẩn bị cho tham vọng bá chủ.Ivan Perisic có thể sẽ không tới Old Trafford nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản M.U trong mùa giải này. Trong chuyến du đấu tại Mỹ, M.U càng đá càng hay, càng đá càng cho thấy sức mạnh tiềm ẩn nơi những Romelu Lukaku hay Paul Pogba. Tới khi Matic, mẫu tiền vệ sinh ra là để chơi cho Mourinho cập bến Old Trafford, “Quỷ đỏ” tự động trở thành đối thủ rất đáng gờm khi Pogba hoàn toản rảnh chân sau khi Matic và Ander Herrera dọn dẹp khoảng trống sau lưng anh.Trận chiến tại sân Philip II Arena sẽ là giữa một quyền lực cũ no nê danh hiệu cũng với một quyền lực cũ nhưng đang trên đà trở lại. Cùng với những mâu thuẫn lớn nhỏ trong vài năm trở lại sau các thương vụ chuyển nhượng bất thành,Real Madrid và Manchester United hứa hẹn sẽ cống hiến một trận cầu hấp dẫn trên mọi khía cạnh, và sẽ là món tráng miệng đầy thịnh soạn cho giới mộ điệu cho mùa giải 2017-18./.