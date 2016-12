Đội Than Quảng Ninh nhận cúp vô địch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

(Nguồn: VFF)

Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng vô cùng kịch tính trước câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hàng Đẫy để giành Siêu cúp quốc gia 2016.Đội bóng đất mỏ đã đánh bại đối thủ 4-2 trên chấm luân lưu 11m, sau khi hai đội đã hòa nhau 3-3 ở 90 phút thi đấu chính thức.Trong 90 phút thi đấu, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu mãn nhãn với màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính 3-3.Patiyo (cú đúp), Vũ Minh Tuấn đã thay nhau lập công cho Than Quảng Ninh, trong khi các bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội được thực hiện bởi Thành Lương, Văn Quyết và Gonzalo.Hòa 3-3 sau 90 phút, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Than Quảng Ninh đã giành chiến thắng 4-2 để giành Siêu cúp quốc gia.