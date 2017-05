Các tuyển thủ U20 Việt Nam trong một buổi tập. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tối 11/5, đội tuyển U20 Việt Nam chính thức lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (đội tuyển U20 Việt Nam) tham gia Giải bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U20.Xét về trình độ, đội tuyển U20 Việt Nam còn thua kém các đối thủ cùng tham dự giải đấu này cả về chất lượng lẫn thể hình, thể lực. Tuy vậy, khát vọng, tinh thần quyết tâm và ý chí phấn đấu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ đội bóng nào.Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định: FIFA U20 World Cup là một đấu trường hoàn toàn khác biệt, ở đó đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải đối diện với những đối thủ có trình độ rất cao. Khó khăn và thử thách đang đón đợi, nhưng vượt lên tất cả, các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu với niềm kiêu hãnh, vinh dự và tự hào. Đội tuyển Việt Nam mong muốn đem hình ảnh giàu sức sống của bóng đá Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế giới.Theo lịch trình, toàn đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tới sân bay Seoul Incheon (Hàn Quốc) vào lúc 6 giờ 40 phút giờ địa phương sáng 12/5 (tức 1 giờ 40 phút giờ Việt Nam). Từ sân bay Incheon, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển bằng xe b​uýt tới Trung tâm thể thao Mokpo - địa điểm tập huấn của U20 Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017.Tại đây, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Vanuatu vào ngày 14/5. Đây là đội bóng được cho là có lối chơi tương đối giống với U20 New Zealand - đối thủ cùng bảng của U20 Việt Nam.Ngày 18/5, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ di chuyển tới Cheonan – địa điểm thi đấu chính của các trận đấu trong khuôn khổ bảng C. Sau đó 2 ngày, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp U20 New Zealand./.