Một số thông tin về Vòng chung kết U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc:

- Thời gian diễn ra: Từ ngày 20/5 đến 11/6

- Số trận đấu: 52 trận

- Số đội tham dự: 24 đội

- Địa điểm diễn ra: 6 thành phố của Hàn Quốc gồm Cheonan, Daejeon, Incheon, Seogwipo, Jeonju, Suwon

- Thể lệ thi đấu: Ngoài 2 đội nhất - nhì mỗi bảng đi tiếp, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ có mặt ở vòng 1/8./.

Nếu như ở khu vực châu Á, U20 Việt Nam gây sốc khi giành tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử, thì ở khu vực Nam Mỹ cũng có một bất ngờ tương tự, khi đội bóng vốn được xem là "ông kẹ" của giải đấu đã đánh rơi cơ hội vào phút chót.Trước lượt đấu cuối vòng chung kết giải trẻ Nam Mỹ, đội tuyển Brazil vẫn đứng trước cơ hội lớn đoạt vé tham dự Vòng chung kết U20 FIFA World Cup 2017.Họ đang có 5 điểm và nhiều hơn U20 Argentina 1 điểm.Do đó, nếu giành chiến thắng trước đội cuối bảng U20 Colombia, U20 Brazil sẽ nghiễm nhiên có suất tới Hàn Quốc mùa Hè này.Trên thực tế, trong trận đấu đêm qua (12/2), U20 Brazil chơi hoàn toàn trên cơ và tạo ra sức ép vô cùng lớn về phía khung thành của U20 Colombia.Tuy nhiên, mọi cơ hội họ tạo ra đã không thể được chuyển hóa thành bàn thắng. Cuối cùng, U20 Brazil phải cay đắng chấp nhận trận hòa không tỷ số với U20 Colombia.Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U20 Argentina đã xuất sắc vượt qua U20 Venezuela với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Lautaro Martinez.Như vậy, U20 Argentina đã vượt qua U20 Brazil vào phút chót để giành tấm vé cuối cùng tham dự giải U20 World Cup 2017.Hiện tại, 4 đại diện Nam Mỹ tham dự giải đấu này đã được xác định là Argentina, Ecuador, Venezuela và Uruguay.Các đội khác cũng đã nắm chắc vé dự VCK U20 World Cup 2017 là Hàn Quốc (chủ nhà), Iran, Nhật Bản, Saudi Arabia, Việt Nam (châu Á), Anh, Pháp, Đức, Italy, Bồ Đào Nha (châu Âu), New Zealand, Vanuatu (châu Đại Dương).Trong thời gian tới, các đại diện ở châu Phi và CONCACAF sẽ được xác định thông qua các giải đấu ở châu lục này.U20 World Cup trước đây được biết đến với tên gọi: Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới (World Youth Championship).Đây là giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức dành cho các cầu thủ nam độ tuổi từ 20 trở xuống. Giải đấu được tổ chức 2 năm/lần và lần đầu tiên là vào năm 1977 ở Tunisia.Chỉ có 9 quốc gia từng vô địch giải đấu này, gồm Liên Xô (cũ), Argentina, Tây Đức (cũ), Brazil, Nam Tư, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ghana và Serbia. Trong đó, Argentina đăng quang nhiều nhất với 6 lần, tiếp đó là Brazil (5 lần). Bồ Đào Nha vô địch 2 lần trong khi Ghana, Đức, Tây Ban Nha và Serbia mỗi đội từng 1 lần vô địch. Serbia là nhà vô địch của giải U20 World Cup 2015 tại New Zealand, nhưng tại U20 World Cup 2017, đội bóng này không thể vượt qua vòng loại.Ban đầu, U20 World Cup chỉ có 16 đội tham dự. Tuy nhiên, từ năm 1997, con số này đã tăng lên 24 và vẫn giữ nguyên cho tới ngày nay.Xét về kỷ lục ghi bàn, người đang nắm giữ số pha lập công nhiều nhất lịch sử giải đấu là tiền đạo Javier Saviola của Argentina với 11 bàn.​Thành tích này được Saviola thiết lập vào năm 2001 - ở giải đấu được tổ chức tại Argentina, và đội chủ nhà giành chức vô địch.Bên cạnh đó, Brazil là đội góp mặt nhiều nhất tại các Vòng chung kết U20 World Cup với 18 lần (chỉ có 2 lần họ không dự là năm 1979 và 2013).Tiền đạo Sergio Aguero là cầu thủ duy nhất có vinh dự 2 lần vô địch giải đấu này khi cùng U20 Argentina lên ngôi vào các năm 2005 và 2007.Để chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự U20 World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng Ba tới.Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tập thể lực tại Nha Trang, trước khi đi tập huấn tại Đức và Hà Lan.