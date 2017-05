Khách du lịch thăm quan khu Plaza de la Cathedral tại thủ đô La Habana, Cuba ngày 22/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 11/5, nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Mỹ Americans For Tax Reform (ATR) đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cần coi việc mở cửa thị trường Cuba cho các nhà đầu tư của Mỹ là một ưu tiên trong chính sách thương mại.ATR khẳng định việc bình thường hóa quan hệ với Cuba, bao gồm cả quan hệ thương mại, sẽ mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ, đồng thời chỉ ra 3 dự luật khi được áp dụng sẽ tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại song phương.Thứ nhất là dự luật HR525 về xóa bỏ những hạn chế về hoạt động thương mại nông nghiệp tư nhân với Cuba, trong đó ATR trích dẫn các số liệu cho thấy các nhà sản xuất nông nghiệp Mỹ thiệt hại khoảng 1 tỷ USD/năm trong những năm gần đây do những hạn chế mà Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba.Tiếp đó là dự luật Thương mại Cuba cho phép các nhà sản xuất nông nghiệp Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Cuba.Một nghiên cứu của Đại học Texas A&M (Mỹ) hồi năm 2010 từng chỉ ra rằng việc dỡ bỏ cấm vận sẽ giúp tăng giá trị xuất khẩu của Mỹ vào Cuba thêm khoảng 365 triệu USD/năm và tạo ra 6.000 việc làm mới.Cuối cùng là dự luật Tự do đi lại tới Cuba xóa bỏ những hạn chế hiện hành khi các công dân Mỹ chỉ có thể tới nước này theo 12 dạng chuyến thăm trao đổi đã được quy định từ trước đó.ATR lập luận: “Việc cấm đi lại tới Cuba là hoàn toàn không cần thiết. Cuba là nước duy nhất trên thế giới mà Chính phủ Mỹ cấm các công dân không được đi du lịch”./.