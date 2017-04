Thủ tướng Anh Theresa May tới tòa nhà Quốc hội Anh ở London. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo kết quả điều tra của tổ chức nghiên cứu Opinium công bố ngày 22/4, số người ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May cao hơn Công đảng là 19%.Nguyên do là số người ủng hộ Công đảng và đảng Độc lập Anh (UKIP), đảng chống lại liên minh châu Âu đã giảm đi.Kết quả thăm dò dư luận trên mạng tiến hành với 2003 cử tri Anh trong hai ngày 19-20/4 cho thấy 45% số người được hỏi nói sẽ ủng hộ đảng Bảo thủ cầm quyền hiện nay, tăng 7% so với tuần trước và trước khi bà May kêu gọi tiến hành bầu cử vào ngày 8/6 tới.Trong khi đó, số người ủng hộ Công đảng là 26% (giảm 3%), con số này đối với đảng UKIP, một lực lượng chính dẫn dắt nước Anh trong việc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là 9% (giảm 5%).Số người ủng hộ đảng Dân chủ Tự do đạt mức 11% (tăng thêm 4%)./.