(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)

Ngày 28/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng với các nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã khởi công 2 dự án lắp máy 2 trạm biến áp 220kV Uyên Hưng và Trà Vinh theo kế hoạch năm 2016.Các dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) làm chủ đầu tư. SPMB thay mặt EVN NPT quản lý điều hành dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4/2017.Với tổng mức đầu tư gần 87,2 tỷ đồng, Trạm biến áp 220kV Uyên Hưng được xây dựng tại vị trí của Trạm biến áp hiện hữu, thuộc thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do liên danh Công ty Cổ phần Điện lực Licogi 16 và Công ty Cổ phần Licogi 16 thi công.Dự án có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV, công suất 250 MVA (nâng tổng công suất trạm thành 500 MVA); lắp đặt thiết bị 1 ngăn lộ tổng 220kV cho máy biến áp 220/110/22kV và 3 ngăn lộ đường dây 110kV; hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường cho máy biến áp 220/110kV thứ 2...Dự án Trạm biến áp 220kV Trà Vinh được xây dựng tại nền Trạm biến áp hiện hữu, thuộc ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cũng do liên danh Công ty Cổ phần Điện lực Licogi 16 và Công ty Cổ phần Licogi 16 thi công với tổng mức đầu tư gần 33,1 tỷ đồng.Dự án có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV, công suất 125 MVA (nâng tổng công suất trạm thành 250 MVA); lắp đặt thiết bị 1 ngăn lộ tổng 110kV cho máy biến áp 220/110/22kV và 1 ngăn lộ đường dây 110kV; hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường cho máy biến áp 220/110kV thứ 2...SPMB cho biết khi 2 dự án này đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất trên lưới điện; đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Trà Vinh.Theo SPMB, để khởi công được 2 dự án trên Ban Quản lý dự án phải phối hợp với các Ban chức năng của EVN NPT tập trung đẩy nhanh các công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, đấu thầu để tiến hành khởi công dự án./.