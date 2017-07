Ban quản lý an ninh mạng làm nhiệm vụ tại Kiev, Ukraine ngày 29/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo hàng tháng về những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ một liên minh an ninh chung, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tình trạng cực đoan hóa và tội phạm trong không gian mạng là những mối đe dọa an ninh đang ngày càng gia tăng đối với Liên minh châu Âu.Trong báo cáo thứ chín công bố ngày 26/7, EC cho biết đang cân nhắc thành lập một nhóm chuyên gia cấp cao nghiên cứu, phân tích và đánh giá các xu thế, nguy cơ cực đoan hóa trong châu lục.Trong những tháng tới, ủy ban này cũng sẽ xem xét chiến lược an ninh trong không gian mạng của EU với mục tiêu đưa ra các phản ứng kịp thời đối với mối đe dọa ngày càng tăng về tội phạm mạng.Báo cáo của EC cũng nhấn mạnh nhiều bước đi đã được thực hiện nhằm ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố và cải thiện khả năng tương tác của hệ thống thông tin của EU.Ủy viên phụ trách vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos khẳng định trong môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng như hiện nay, châu Âu cần phải tăng cường nỗ lực để xây dựng một liên minh an ninh hoạt động thực sự hiệu quả./.