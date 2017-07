(Ảnh minh họa: Quang Nhựt/TTXVN)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngày 29/7, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển U22 Việt Nam với Tuyển các Ngôi sao K- League (Hàn Quốc).Nhằm phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U22 Việt Nam của đông đảo khán giả hâm mộ, VFF công bố giá vé với 3 mệnh giá gồm 100, 150 và 200.000 đồng.VFF sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bán vé tại 3 địa điểm gồm Cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); cổng sân vận động Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội).Thời gian bán vé sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 26/7 cho đến khi hết vé.Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ bán vé qua đường công văn trong ngày 26/7 tại văn phòng VFF, bán vé qua mạng tại trang web: goo.gl/4TyY3s và chỉ áp dụng đối với mệnh giá 150.000 đồng, hạn cuối nhận đăng ký hết ngày 27/7.Để đảm bảo quyền lợi cho khán giả hâm mộ, tránh mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn quy định, VFF khuyến cáo nên mua vé tại các đại lý bán vé như thông báo trên.Các đại lý bán vé do VFF ủy quyền đều phải có logo VFF và băngrôn theo mẫu chung, nhân viên bán vé đeo thẻ và mặc trang phục nhận diện và có in chữ “Nhân viên bán vé” do VFF cung cấp.Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé./.