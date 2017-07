Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhất là kế hoạch xây tường ngăn biên giới Mỹ - Mexico, nhu cầu mua nhà ở Mỹ của người dân Mexico vẫn khá cao.Theo thống kê, trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, giới nhà giàu Mexico đã chi tới 9,3 tỷ USD để mua 28.516 căn hộ hoặc nhà riêng tại Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng thời gian trước đó.Còn theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Mỹ (NAR), Mexico hiện đứng thứ 4 về đầu tư vào bất động sản tại Mỹ và mức giá trung bình mà công dân Mexico mua một căn nhà là 522.440 USD, cao hơn hai lần so với giá (235.792 USD) người dân sở tại “tậu” nhà.NAR cho biết vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản tăng mạnh trong năm qua là do giá nhà ở Mỹ đang lên và người nước ngoài chi trung bình 536.000 USD để mua một ngôi nhà tại Mỹ trong năm 2016, tăng 12% so với năm trước đó.Số thương vụ người nước ngoài mua nhà chiếm 10% tổng giá trị bán nhà sẵn có ở Mỹ và 5% tổng số vụ giao dịch. Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người nước ngoài đã mua 284.455 căn nhà ở Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Một nửa số nhà trên tập trung ở ba bang là Florida (chiếm 22% tổng giao dịch), California (12%) và Texas (12%).Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp người Trung Quốc dẫn đầu về mua nhà ở Mỹ, với tổng giá trị giao dịch 31,7 tỷ USD, tiếp đó là người dân từ Canada (19 tỷ USD), Anh (9,5 tỷ USD), Mexico (9,3 tỷ USD) và Ấn Độ (7,8 tỷ USD). Người Nga chiếm 1% số vụ giao dịch./.