Phá dỡ xong tầng 19 - của toàn nhà số 8B Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, đã phá dỡ xong dơ sai phạm. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đặt vấn đề liệu việc xử lý sai phạm tạicó rơi vào im lặng hay không, đồng thời cũng có thông tin rằng tòa nhà 8B Lê Trực sắp được đưa vào hoạt động.Liên quan đến thông tin này, ngày 10/5, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết không có chuyện tòa nhà 8B Lê Trực sắp đi vào hoạt động. Hiện nay, tòa nhà đang được chính quyền quận Ba Đình giao cho Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên trông giữ.Để đảm bảo an toàn về tài sản cũng như mọi hoạt động liên quan trong quá trình xử lý sai phạm, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên đã hợp đồng với công ty bảo vệ thực hiện trông giữ, kiểm soát mọi hoạt động của tòa nhà. Việc người ra vào hay lắp đặt các thiết bị tại tòa nhà 8B Lê Trực được quản lý chặt chẽ, theo các yêu cầu do Ủy ban Nhân dân phường đề ra.Về thông tin và hình ảnh có một số điều hòa được lắp đặt tại tòa nhà 8B Lê Trực, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho hay số điều hòa trên được lắp đặt từ rất lâu, phục vụ cho Ban quản lý tòa nhà mỗi khi có đoàn kiểm tra hoặc các hoạt động liên quan.Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc (đơn vị phá dỡ giai đoạn 1 phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực) tiếp tục có công văn lần 2 gửi các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và các sở, ngành chức năng đề nghị dừng phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm này.Đồng thời, công ty đề nghị được tháo dỡ cẩu trục tháp, vận thăng lồng tại công trình do vị trí lắp đặt cẩu trục thuộc khu vực nhiều dân cư và giao thông đông đúc trên tuyến đường Trần Phú-Nguyễn Thái Học.Công ty Phương Bắc cho rằng vận thăng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và mất an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường xung quanh cũng như người dân sinh sống trong khu vực liền kề với tòa nhà.Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ngày 10/5, cẩu tháp, vận thăng của Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc vẫn chưa được tháo dỡ./.