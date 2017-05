Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chúc mừng ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp, cho rằng chiến thắng này sẽ mang lại thêm hy vọng cho tương lai của Liên minh châu Âu (EU).Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Erdogan, qua cuộc điện đàm, hai tổng thống đã đồng ý gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Brussels.Hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi về tầm quan trọng của việc vượt qua những khó khăn trong quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với EU.Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã gửi thư chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Macron và nhấn mạnh vào việc tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Thủ tướng al-Abadi chúc chính phủ và nhân dân Pháp thành công và thịnh vượng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác và tăng cường các mối quan hệ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong cuộc chiến chống IS và các tổ chức khủng bố khác.Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng al-Abadi, ông hy vọng với sự ủng hộ và phối hợp của Pháp, Iraq sẽ tiếp tục loại bỏ được các nhóm khủng bố.Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chúc mừng ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephan Dujarric cho biết Tổng Thư ký chúc mừng người dân Pháp đã tiến hành thành công cuộc bầu cử tổng thống và chúc mừng ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp.Theo ông Dujarric, Pháp là một thành viên sáng lập của Liên hợp quốc, là nước ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là đối tác rất quan trọng của tổ chức này./.