Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 25/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đang thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam​-Hàn Quốc, thể hiện sinh động mối quan hệ mật thiết trong khuôn khổ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, cũng như hai quan hệ hợp tác Quốc hội nói riêng.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, quan hệ Việt Nam​-Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và giữa các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị.Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn duy trì tốc độ phát triển nhanh, ổn định, đạt được những thành quả rất ấn tượng. Hai bên đã ký Hiệp định Thương mại tự do song phương; Hàn Quốc đã trở thành đối tác lớn nhất của Việt Nam về đầu tư trực tiếp, đối tác lớn thứ hai về cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và du lịch, đối tác lớn thứ ba về quy mô thương mại.Hợp tác trên các lĩnh vực khác, như khoa học​-công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục và giữa các địa phương của hai nước ngày càng được mở rộng. Cộng đồng hơn 140 nghìn kiều dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình kết nối hai dân tộc, hai đất nước, là cơ sở vững chắc để quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa.Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đi sâu hội nhập quốc tế; luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun phối hợp thúc đẩy tiếp tục tăng cường giao lưu đoàn, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun về các biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của phía Hàn Quốc.Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng phía Hàn Quốc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định, phấn đấu mục tiêu kim ngạch đạt 70 tỷ USD, hoặc cao hơn là 100 tỷ USD vào năm 2020; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao.Trong quá trình này, Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc quan tâm áp dụng các biện pháp hữu hiệu để giảm mức nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc, thông qua việc tăng cường nhập khẩu các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, như nông, lâm, thủy, hải sản; hỗ trợ Việt Nam tham gia vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc; chú trọng việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ cho Việt Nam.Việt Nam cảm ơn và đề nghi Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam được tiếp cận vốn IDA (vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc nhóm WB) sau năm 2017.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị hai nước tích cực phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch để tăng cường giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước.Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam phát triển giáo dục; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động; hỗ trợ các cô dâu Việt Nam hòa nhập tốt hơn với xã hội Hàn Quốc.Trên bình diện quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai nước tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực như IPU, AIPA, APPF; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017, ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017​-2021.Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam, khẳng định những kết quả tốt đẹp của quan hệ Hàn Quốc với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.Thông báo kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun cho biết, cùng với việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí mở rộng quan hệ sang các lĩnh vực giáo dục​-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun bày tỏ tin tưởng, với môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi tại Việt Nam, thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm tới việc đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.Về quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun bày tỏ, hiện nay có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, vấn đề cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này rất quan trọng, cùng đó là nhu cầu về vốn vay tín dụng của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.Vì vậy, Hàn Quốc mong muốn Việt Nam ủng hộ việc cho phép một số tổ chức tín dụng của Hàn Quốc được thành lập chi nhánh tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và kiều dân Hàn Quốc.Cùng với đó, Hàn Quốc đề nghị hai nước sớm ký kết Hiệp định bảo hiểm xã hội; đề nghị Nhà nước Việt Nam quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam./.