Bức tường bị đổ sập tại sân vận động Demba Diop ở thủ đô Dakar. (Nguồn: BBC)

Ngày 17/7, cơ quan công tố Senegal thông báo mở một cuộc điều tra tư pháp về thảm kịch tại sân vận động ngày 15/7 vừa qua trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá Senegal (SFF) đã đình chỉ thi đấu đối với đội bóng địa phương US Ouakam sau khi các cổ động viên của họ bị cáo buộc gây ra vụ giẫm đạp làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong trận chung kết cúp liên đoàn tại sân vận động Demba Diop ở thủ đô Dakar.Nhiều nhân chứng cho biết các cổ động viên của US Ouakam đã ném đá và nhiều vật khác vào những người ủng hộ đội Stade de Mbour sau khi Mbour ghi bàn tăng tỷ số 2-1 trong hiệp phụ. Khán giả vội vã rời bỏ chỗ ngồi.Một bức tường phía sau các cổ động viên ngoài trời đổ sập xuống những người cổ vũ, gây nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy hoảng loạn, khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay.Công tố viên Serigne Bassirou Gueye thông báo mở điều tra "các hành động hèn hạ" này và khẳng định thủ phạm sẽ "bị đưa ra trước công lý."Phát biểu tại họp báo, Công tố Gueye nhấn mạnh: "Các dấu vết tại hiện trường cho thấy tính hung bạo của hành động bạo lực này."Trước đó cùng ngày, SFF thông báo đình chỉ thi đấu đối với đội US Ouakam với lý do "số người thương vong" quá lớn trong thảm kịch trên. Ủy ban kỷ luật của liên đoàn sẽ sớm nhóm họp để quyết định các biện pháp trừng phạt đội US Ouakam.Chiến dịch tranh cử tại Senegal đã được nối lại ngày 17/7 sau 24 giờ tạm ngừng để chia sẻ với các nạn nhân. Chính phủ cũng đã quyết định tạm ngừng mọi hoạt động văn hóa và thể thao cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 30/7./.