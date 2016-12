Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo từ Tổng cục Thống kê, năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 110.100 đơn vị, tổng vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao kỷ lục, lần đầu tiên nước ta có trên 100.000 doanh nghiệp thành lập trong một năm.Cùng với 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cả nước 136.789 doanh nghiệp gia nhập vào thị trường.Riêng trong tháng 12, số doanh nghiệp được thành lập mới đạt 8.417 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 93.408 tỷ đồng, giảm 15,1% về số doanh nghiệp và tăng 7,3% về số vốn đăng ký so với tháng 11. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2.129 doanh nghiệp, tăng 2,7% so với tháng trước.Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới gần 1,3 triệu lao động, giảm 13,9% so với cùng kỳ. Các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường là công nghiệp chế biến, chế tạo là 592.000 lao động, bán buôn - bán lẻ - sửa chữa ô tô - xe máy là 230.000 lao động, xây dựng là 114.000 lao động...Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là khá cao, với 12.478 doanh nghiệp, tăng 3.011 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (31,8%).“Có thể thấy, bên cạnh các điều kiện thuận lợi của khung khổ chính sách mới và những cơ hội mở ra trong thời kỳ đất nước hội nhập thì những hạn chế cố hữu chưa được giải quyết triệt để vẫn là rào cản gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước,” đại diện Tổng cục Thống kê cho hay./.